SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Wiwin Vantage
Bayu Satria Putra Wahana

Wiwin Vantage

Bayu Satria Putra Wahana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 189%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
287
Gewinntrades:
184 (64.11%)
Verlusttrades:
103 (35.89%)
Bester Trade:
366.80 USD
Schlechtester Trade:
-366.30 USD
Bruttoprofit:
15 056.07 USD (309 912 pips)
Bruttoverlust:
-13 314.36 USD (701 846 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (1 206.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 206.20 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
50.48%
Max deposit load:
52.69%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.77
Long-Positionen:
164 (57.14%)
Short-Positionen:
123 (42.86%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
6.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
81.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-129.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1 451.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 451.33 USD (5)
Wachstum pro Monat :
29.98%
Jahresprognose:
363.76%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.68 USD
Maximaler:
2 257.31 USD (50.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
67.48% (2 257.25 USD)
Kapital:
9.12% (79.88 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 283
BTCUSD 3
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.8K
BTCUSD -46
ETHUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 66K
BTCUSD -461K
ETHUSD 3.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +366.80 USD
Schlechtester Trade: -366 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 206.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 451.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
2025.12.15 07:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 13:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 20:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 09:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 14:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 18:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 05:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 14:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 10:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 17:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 18:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Wiwin Vantage
500 USD pro Monat
189%
0
0
USD
952
USD
17
82%
287
64%
50%
1.13
6.07
USD
67%
1:500
