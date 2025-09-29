- Wachstum
Trades insgesamt:
287
Gewinntrades:
184 (64.11%)
Verlusttrades:
103 (35.89%)
Bester Trade:
366.80 USD
Schlechtester Trade:
-366.30 USD
Bruttoprofit:
15 056.07 USD (309 912 pips)
Bruttoverlust:
-13 314.36 USD (701 846 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (1 206.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 206.20 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
50.48%
Max deposit load:
52.69%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.77
Long-Positionen:
164 (57.14%)
Short-Positionen:
123 (42.86%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
6.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
81.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-129.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1 451.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 451.33 USD (5)
Wachstum pro Monat :
29.98%
Jahresprognose:
363.76%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.68 USD
Maximaler:
2 257.31 USD (50.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
67.48% (2 257.25 USD)
Kapital:
9.12% (79.88 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|283
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|1.8K
|BTCUSD
|-46
|ETHUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|66K
|BTCUSD
|-461K
|ETHUSD
|3.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +366.80 USD
Schlechtester Trade: -366 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 206.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 451.33 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
