- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
283
利益トレード:
181 (63.95%)
損失トレード:
102 (36.04%)
ベストトレード:
366.80 USD
最悪のトレード:
-366.30 USD
総利益:
14 948.71 USD (307 221 pips)
総損失:
-13 232.52 USD (699 816 pips)
最大連続の勝ち:
16 (1 206.20 USD)
最大連続利益:
1 206.20 USD (16)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
50.48%
最大入金額:
52.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.76
長いトレード:
164 (57.95%)
短いトレード:
119 (42.05%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
6.06 USD
平均利益:
82.59 USD
平均損失:
-129.73 USD
最大連続の負け:
5 (-1 451.33 USD)
最大連続損失:
-1 451.33 USD (5)
月間成長:
13.37%
年間予想:
162.16%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.68 USD
最大の:
2 257.31 USD (50.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
67.48% (2 257.25 USD)
エクイティによる:
9.12% (79.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|279
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|1.8K
|BTCUSD
|-46
|ETHUSD
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|65K
|BTCUSD
|-461K
|ETHUSD
|3.2K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
FastScalp VIP
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
500 USD/月
181%
0
0
USD
USD
926
USD
USD
17
81%
283
63%
50%
1.12
6.06
USD
USD
67%
1:500