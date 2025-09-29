- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
280
盈利交易:
179 (63.92%)
亏损交易:
101 (36.07%)
最好交易:
366.80 USD
最差交易:
-366.30 USD
毛利:
14 862.39 USD (305 058 pips)
毛利亏损:
-13 152.44 USD (697 827 pips)
最大连续赢利:
16 (1 206.20 USD)
最大连续盈利:
1 206.20 USD (16)
夏普比率:
0.10
交易活动:
50.48%
最大入金加载:
52.69%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.76
长期交易:
161 (57.50%)
短期交易:
119 (42.50%)
利润因子:
1.13
预期回报:
6.11 USD
平均利润:
83.03 USD
平均损失:
-130.22 USD
最大连续失误:
5 (-1 451.33 USD)
最大连续亏损:
-1 451.33 USD (5)
每月增长:
10.12%
年度预测:
122.77%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
0.68 USD
最大值:
2 257.31 USD (50.58%)
相对跌幅:
结余:
67.48% (2 257.25 USD)
净值:
9.12% (79.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|276
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|1.8K
|BTCUSD
|-46
|ETHUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|65K
|BTCUSD
|-461K
|ETHUSD
|3.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +366.80 USD
最差交易: -366 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 206.20 USD
最大连续亏损: -1 451.33 USD
FastScalp VIP
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
179%
0
0
USD
USD
920
USD
USD
17
81%
280
63%
50%
1.13
6.11
USD
USD
67%
1:500