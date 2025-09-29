- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
38 (77.55%)
Loss Trade:
11 (22.45%)
Best Trade:
143.29 USD
Worst Trade:
-140.91 USD
Profitto lordo:
2 029.81 USD (49 555 pips)
Perdita lorda:
-1 112.99 USD (20 414 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (575.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
753.13 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
32 (65.31%)
Short Trade:
17 (34.69%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
18.71 USD
Profitto medio:
53.42 USD
Perdita media:
-101.18 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-361.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-361.05 USD (4)
Crescita mensile:
91.68%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.68 USD
Massimale:
582.69 USD (33.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|917
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|29K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +143.29 USD
Worst Trade: -141 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +575.17 USD
Massima perdita consecutiva: -361.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
FastScalp VIP
Non ci sono recensioni