Total de Trades:
283
Transacciones Rentables:
181 (63.95%)
Transacciones Irrentables:
102 (36.04%)
Mejor transacción:
366.80 USD
Peor transacción:
-366.30 USD
Beneficio Bruto:
14 948.71 USD (307 221 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 232.52 USD (699 816 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (1 206.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 206.20 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
50.48%
Carga máxima del depósito:
52.69%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.76
Transacciones Largas:
164 (57.95%)
Transacciones Cortas:
119 (42.05%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
6.06 USD
Beneficio medio:
82.59 USD
Pérdidas medias:
-129.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-1 451.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 451.33 USD (5)
Crecimiento al mes:
13.37%
Pronóstico anual:
162.16%
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.68 USD
Máxima:
2 257.31 USD (50.58%)
Reducción relativa:
De balance:
67.48% (2 257.25 USD)
De fondos:
9.12% (79.88 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|279
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|1.8K
|BTCUSD
|-46
|ETHUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|65K
|BTCUSD
|-461K
|ETHUSD
|3.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
FastScalp VIP
No hay comentarios
