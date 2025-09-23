SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DarwinexFOREX
Matheus Santos Pessoa Da Silva

DarwinexFOREX

Matheus Santos Pessoa Da Silva
0 inceleme
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
717
Kârla kapanan işlemler:
360 (50.20%)
Zararla kapanan işlemler:
357 (49.79%)
En iyi işlem:
615.06 USD
En kötü işlem:
-607.88 USD
Brüt kâr:
19 757.22 USD (144 597 pips)
Brüt zarar:
-22 648.54 USD (151 050 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (492.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 686.83 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
299 (41.70%)
Satış işlemleri:
418 (58.30%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-4.03 USD
Ortalama kâr:
54.88 USD
Ortalama zarar:
-63.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-1 875.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 451.46 USD (12)
Aylık büyüme:
-1.26%
Yıllık tahmin:
-15.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 724.40 USD
Maksimum:
10 504.95 USD (9.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.91% (10 478.62 USD)
Varlığa göre:
0.11% (102.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX 432
SP500 110
USDJPY 58
GBPUSD 23
EURUSD 15
USDCAD 15
USDCHF 15
NZDUSD 15
AUDUSD 11
WS30 9
GBPCAD 4
AUDCHF 3
EURCHF 3
XTIUSD 2
EURAUD 1
EURGBP 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX -1.8K
SP500 -2.4K
USDJPY 1.3K
GBPUSD 328
EURUSD -66
USDCAD 574
USDCHF -218
NZDUSD 39
AUDUSD -122
WS30 -365
GBPCAD -142
AUDCHF -19
EURCHF -11
XTIUSD -147
EURAUD 59
EURGBP 132
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX -32K
SP500 -12K
USDJPY 34K
GBPUSD 4K
EURUSD 225
USDCAD 3.4K
USDCHF 204
NZDUSD 3.6K
AUDUSD 217
WS30 -368
GBPCAD -6.6K
AUDCHF -498
EURCHF -318
XTIUSD -26
EURAUD 151
EURGBP 111
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +615.06 USD
En kötü işlem: -608 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +492.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 875.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.24 × 2351
VantageFXInternational-Live
0.35 × 20
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.76 × 131
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
TickmillUK-Live
1.00 × 6
PrimeCodex-MT5
1.06 × 449
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
XMGlobal-MT5 2
2.76 × 34
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.04 × 24
AdmiralMarkets-Live
3.34 × 277
FPMarkets-Live
4.00 × 2
BCS5-Real
4.00 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
4.91 × 392
Binary.com-Server
5.22 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
5.25 × 4
RoboForex-Pro
5.73 × 207
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DarwinexFOREX
Ayda 100 USD
-3%
0
0
USD
97K
USD
34
0%
717
50%
100%
0.87
-4.03
USD
10%
1:200
Kopyala

