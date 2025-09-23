- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
717
Kârla kapanan işlemler:
360 (50.20%)
Zararla kapanan işlemler:
357 (49.79%)
En iyi işlem:
615.06 USD
En kötü işlem:
-607.88 USD
Brüt kâr:
19 757.22 USD (144 597 pips)
Brüt zarar:
-22 648.54 USD (151 050 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (492.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 686.83 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
299 (41.70%)
Satış işlemleri:
418 (58.30%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-4.03 USD
Ortalama kâr:
54.88 USD
Ortalama zarar:
-63.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-1 875.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 451.46 USD (12)
Aylık büyüme:
-1.26%
Yıllık tahmin:
-15.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 724.40 USD
Maksimum:
10 504.95 USD (9.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.91% (10 478.62 USD)
Varlığa göre:
0.11% (102.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDX
|432
|SP500
|110
|USDJPY
|58
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|15
|USDCAD
|15
|USDCHF
|15
|NZDUSD
|15
|AUDUSD
|11
|WS30
|9
|GBPCAD
|4
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|3
|XTIUSD
|2
|EURAUD
|1
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDX
|-1.8K
|SP500
|-2.4K
|USDJPY
|1.3K
|GBPUSD
|328
|EURUSD
|-66
|USDCAD
|574
|USDCHF
|-218
|NZDUSD
|39
|AUDUSD
|-122
|WS30
|-365
|GBPCAD
|-142
|AUDCHF
|-19
|EURCHF
|-11
|XTIUSD
|-147
|EURAUD
|59
|EURGBP
|132
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDX
|-32K
|SP500
|-12K
|USDJPY
|34K
|GBPUSD
|4K
|EURUSD
|225
|USDCAD
|3.4K
|USDCHF
|204
|NZDUSD
|3.6K
|AUDUSD
|217
|WS30
|-368
|GBPCAD
|-6.6K
|AUDCHF
|-498
|EURCHF
|-318
|XTIUSD
|-26
|EURAUD
|151
|EURGBP
|111
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +615.06 USD
En kötü işlem: -608 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +492.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 875.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.24 × 2351
|
VantageFXInternational-Live
|0.35 × 20
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.76 × 131
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|1.06 × 449
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 5
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|2.76 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.04 × 24
|
AdmiralMarkets-Live
|3.34 × 277
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
BCS5-Real
|4.00 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|4.91 × 392
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|5.73 × 207
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-3%
0
0
USD
USD
97K
USD
USD
34
0%
717
50%
100%
0.87
-4.03
USD
USD
10%
1:200