シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DarwinexFOREX
Matheus Santos Pessoa Da Silva

DarwinexFOREX

Matheus Santos Pessoa Da Silva
レビュー0件
信頼性
49週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 865
利益トレード:
849 (45.52%)
損失トレード:
1 016 (54.48%)
ベストトレード:
1 170.67 USD
最悪のトレード:
-946.46 USD
総利益:
88 517.34 USD (4 052 277 pips)
総損失:
-87 588.51 USD (600 297 pips)
最大連続の勝ち:
47 (922.90 USD)
最大連続利益:
2 612.11 USD (4)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
74.81%
最大入金額:
55.29%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
228
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.06
長いトレード:
899 (48.20%)
短いトレード:
966 (51.80%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.50 USD
平均利益:
104.26 USD
平均損失:
-86.21 USD
最大連続の負け:
44 (-1 732.82 USD)
最大連続損失:
-4 483.70 USD (36)
月間成長:
7.25%
年間予想:
87.97%
アルゴリズム取引:
32%
残高によるドローダウン:
絶対:
10 788.69 USD
最大の:
16 569.24 USD (15.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.66% (16 563.53 USD)
エクイティによる:
3.98% (3 898.15 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NDX 694
SP500 205
USDJPY 184
XAUUSD 161
USDCAD 111
USDCHF 99
EURUSD 57
GBPUSD 56
NZDUSD 50
AUDUSD 42
EURCHF 13
GBPJPY 12
AUDCHF 11
NZDCAD 11
WS30 10
GBPCAD 10
CADJPY 9
GBPCHF 9
EURCAD 8
CHFJPY 8
NZDJPY 8
AUDJPY 7
EURJPY 7
EURGBP 6
EURNZD 6
GBPNZD 6
NZDCHF 6
AUDCAD 6
AUDNZD 5
EURAUD 4
XTIUSD 2
GBPAUD 2
CADCHF 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NDX 5.4K
SP500 -4.3K
USDJPY 2.7K
XAUUSD 3.7K
USDCAD -932
USDCHF -1.8K
EURUSD -250
GBPUSD 335
NZDUSD -140
AUDUSD 128
EURCHF -414
GBPJPY -629
AUDCHF -615
NZDCAD -406
WS30 -364
GBPCAD 80
CADJPY -173
GBPCHF -257
EURCAD -293
CHFJPY 77
NZDJPY -371
AUDJPY -268
EURJPY -501
EURGBP 181
EURNZD 197
GBPNZD -223
NZDCHF -354
AUDCAD 14
AUDNZD -11
EURAUD -97
XTIUSD -147
GBPAUD 337
CADCHF -144
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NDX -19K
SP500 -15K
USDJPY 58K
XAUUSD 60K
USDCAD 773
USDCHF -5.1K
EURUSD 2.9K
GBPUSD -188
NZDUSD 11K
AUDUSD 9.9K
EURCHF -1.4K
GBPJPY -9.4K
AUDCHF -6.1K
NZDCAD -1.7K
WS30 -367
GBPCAD -668
CADJPY -2.1K
GBPCHF -6.5K
EURCAD 2K
CHFJPY 2.6K
NZDJPY -7.8K
AUDJPY -7.3K
EURJPY -2.3K
EURGBP 336
EURNZD 1.1K
GBPNZD 1.7K
NZDCHF -3.4K
AUDCAD -498
AUDNZD 164
EURAUD -1.8K
XTIUSD -26
GBPAUD 1.7K
CADCHF -482
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 170.67 USD
最悪のトレード: -946 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 36
最大連続利益: +922.90 USD
最大連続損失: -1 732.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
FPMarketsLLC-Live
0.30 × 10
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 5456
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 212
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
21 より多く...
レビューなし
2026.01.08 21:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 323 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
DarwinexFOREX
30 USD/月
1%
0
0
USD
101K
USD
49
32%
1 865
45%
75%
1.01
0.50
USD
16%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください