- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 865
利益トレード:
849 (45.52%)
損失トレード:
1 016 (54.48%)
ベストトレード:
1 170.67 USD
最悪のトレード:
-946.46 USD
総利益:
88 517.34 USD (4 052 277 pips)
総損失:
-87 588.51 USD (600 297 pips)
最大連続の勝ち:
47 (922.90 USD)
最大連続利益:
2 612.11 USD (4)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
74.81%
最大入金額:
55.29%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
228
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.06
長いトレード:
899 (48.20%)
短いトレード:
966 (51.80%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.50 USD
平均利益:
104.26 USD
平均損失:
-86.21 USD
最大連続の負け:
44 (-1 732.82 USD)
最大連続損失:
-4 483.70 USD (36)
月間成長:
7.25%
年間予想:
87.97%
アルゴリズム取引:
32%
残高によるドローダウン:
絶対:
10 788.69 USD
最大の:
16 569.24 USD (15.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.66% (16 563.53 USD)
エクイティによる:
3.98% (3 898.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NDX
|694
|SP500
|205
|USDJPY
|184
|XAUUSD
|161
|USDCAD
|111
|USDCHF
|99
|EURUSD
|57
|GBPUSD
|56
|NZDUSD
|50
|AUDUSD
|42
|EURCHF
|13
|GBPJPY
|12
|AUDCHF
|11
|NZDCAD
|11
|WS30
|10
|GBPCAD
|10
|CADJPY
|9
|GBPCHF
|9
|EURCAD
|8
|CHFJPY
|8
|NZDJPY
|8
|AUDJPY
|7
|EURJPY
|7
|EURGBP
|6
|EURNZD
|6
|GBPNZD
|6
|NZDCHF
|6
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|5
|EURAUD
|4
|XTIUSD
|2
|GBPAUD
|2
|CADCHF
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NDX
|5.4K
|SP500
|-4.3K
|USDJPY
|2.7K
|XAUUSD
|3.7K
|USDCAD
|-932
|USDCHF
|-1.8K
|EURUSD
|-250
|GBPUSD
|335
|NZDUSD
|-140
|AUDUSD
|128
|EURCHF
|-414
|GBPJPY
|-629
|AUDCHF
|-615
|NZDCAD
|-406
|WS30
|-364
|GBPCAD
|80
|CADJPY
|-173
|GBPCHF
|-257
|EURCAD
|-293
|CHFJPY
|77
|NZDJPY
|-371
|AUDJPY
|-268
|EURJPY
|-501
|EURGBP
|181
|EURNZD
|197
|GBPNZD
|-223
|NZDCHF
|-354
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|-11
|EURAUD
|-97
|XTIUSD
|-147
|GBPAUD
|337
|CADCHF
|-144
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NDX
|-19K
|SP500
|-15K
|USDJPY
|58K
|XAUUSD
|60K
|USDCAD
|773
|USDCHF
|-5.1K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-188
|NZDUSD
|11K
|AUDUSD
|9.9K
|EURCHF
|-1.4K
|GBPJPY
|-9.4K
|AUDCHF
|-6.1K
|NZDCAD
|-1.7K
|WS30
|-367
|GBPCAD
|-668
|CADJPY
|-2.1K
|GBPCHF
|-6.5K
|EURCAD
|2K
|CHFJPY
|2.6K
|NZDJPY
|-7.8K
|AUDJPY
|-7.3K
|EURJPY
|-2.3K
|EURGBP
|336
|EURNZD
|1.1K
|GBPNZD
|1.7K
|NZDCHF
|-3.4K
|AUDCAD
|-498
|AUDNZD
|164
|EURAUD
|-1.8K
|XTIUSD
|-26
|GBPAUD
|1.7K
|CADCHF
|-482
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 170.67 USD
最悪のトレード: -946 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 36
最大連続利益: +922.90 USD
最大連続損失: -1 732.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 25
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
FPMarketsLLC-Live
|0.30 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.32 × 5456
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.98 × 212
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
レビューなし
