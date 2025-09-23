SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / DarwinexFOREX
Matheus Santos Pessoa Da Silva

DarwinexFOREX

Matheus Santos Pessoa Da Silva
0 reviews
Reliability
49 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 865
Profit Trades:
849 (45.52%)
Loss Trades:
1 016 (54.48%)
Best trade:
1 170.67 USD
Worst trade:
-946.46 USD
Gross Profit:
88 517.34 USD (4 052 277 pips)
Gross Loss:
-87 588.51 USD (600 297 pips)
Maximum consecutive wins:
47 (922.90 USD)
Maximal consecutive profit:
2 612.11 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
74.81%
Max deposit load:
55.29%
Latest trade:
15 minutes ago
Trades per week:
228
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
0.06
Long Trades:
899 (48.20%)
Short Trades:
966 (51.80%)
Profit Factor:
1.01
Expected Payoff:
0.50 USD
Average Profit:
104.26 USD
Average Loss:
-86.21 USD
Maximum consecutive losses:
44 (-1 732.82 USD)
Maximal consecutive loss:
-4 483.70 USD (36)
Monthly growth:
7.25%
Annual Forecast:
87.97%
Algo trading:
32%
Drawdown by balance:
Absolute:
10 788.69 USD
Maximal:
16 569.24 USD (15.66%)
Relative drawdown:
By Balance:
15.66% (16 563.53 USD)
By Equity:
3.98% (3 898.15 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NDX 694
SP500 205
USDJPY 184
XAUUSD 161
USDCAD 111
USDCHF 99
EURUSD 57
GBPUSD 56
NZDUSD 50
AUDUSD 42
EURCHF 13
GBPJPY 12
AUDCHF 11
NZDCAD 11
WS30 10
GBPCAD 10
CADJPY 9
GBPCHF 9
EURCAD 8
CHFJPY 8
NZDJPY 8
AUDJPY 7
EURJPY 7
EURGBP 6
EURNZD 6
GBPNZD 6
NZDCHF 6
AUDCAD 6
AUDNZD 5
EURAUD 4
XTIUSD 2
GBPAUD 2
CADCHF 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NDX 5.4K
SP500 -4.3K
USDJPY 2.7K
XAUUSD 3.7K
USDCAD -932
USDCHF -1.8K
EURUSD -250
GBPUSD 335
NZDUSD -140
AUDUSD 128
EURCHF -414
GBPJPY -629
AUDCHF -615
NZDCAD -406
WS30 -364
GBPCAD 80
CADJPY -173
GBPCHF -257
EURCAD -293
CHFJPY 77
NZDJPY -371
AUDJPY -268
EURJPY -501
EURGBP 181
EURNZD 197
GBPNZD -223
NZDCHF -354
AUDCAD 14
AUDNZD -11
EURAUD -97
XTIUSD -147
GBPAUD 337
CADCHF -144
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NDX -19K
SP500 -15K
USDJPY 58K
XAUUSD 60K
USDCAD 773
USDCHF -5.1K
EURUSD 2.9K
GBPUSD -188
NZDUSD 11K
AUDUSD 9.9K
EURCHF -1.4K
GBPJPY -9.4K
AUDCHF -6.1K
NZDCAD -1.7K
WS30 -367
GBPCAD -668
CADJPY -2.1K
GBPCHF -6.5K
EURCAD 2K
CHFJPY 2.6K
NZDJPY -7.8K
AUDJPY -7.3K
EURJPY -2.3K
EURGBP 336
EURNZD 1.1K
GBPNZD 1.7K
NZDCHF -3.4K
AUDCAD -498
AUDNZD 164
EURAUD -1.8K
XTIUSD -26
GBPAUD 1.7K
CADCHF -482
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 170.67 USD
Worst trade: -946 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 36
Maximal consecutive profit: +922.90 USD
Maximal consecutive loss: -1 732.82 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
FPMarketsLLC-Live
0.30 × 10
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 5456
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 212
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
21 more...
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2026.01.08 21:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 323 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
DarwinexFOREX
30 USD per month
1%
0
0
USD
101K
USD
49
32%
1 865
45%
75%
1.01
0.50
USD
16%
1:200
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.