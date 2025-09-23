SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / DarwinexFOREX
Matheus Santos Pessoa Da Silva

DarwinexFOREX

Matheus Santos Pessoa Da Silva
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
49 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 865
Gewinntrades:
849 (45.52%)
Verlusttrades:
1 016 (54.48%)
Bester Trade:
1 170.67 USD
Schlechtester Trade:
-946.46 USD
Bruttoprofit:
88 517.34 USD (4 052 277 pips)
Bruttoverlust:
-87 588.51 USD (600 297 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (922.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 612.11 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
74.81%
Max deposit load:
55.29%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
228
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.06
Long-Positionen:
899 (48.20%)
Short-Positionen:
966 (51.80%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
104.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-86.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
44 (-1 732.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 483.70 USD (36)
Wachstum pro Monat :
7.25%
Jahresprognose:
87.97%
Algo-Trading:
32%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10 788.69 USD
Maximaler:
16 569.24 USD (15.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.66% (16 563.53 USD)
Kapital:
3.98% (3 898.15 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NDX 694
SP500 205
USDJPY 184
XAUUSD 161
USDCAD 111
USDCHF 99
EURUSD 57
GBPUSD 56
NZDUSD 50
AUDUSD 42
EURCHF 13
GBPJPY 12
AUDCHF 11
NZDCAD 11
WS30 10
GBPCAD 10
CADJPY 9
GBPCHF 9
EURCAD 8
CHFJPY 8
NZDJPY 8
AUDJPY 7
EURJPY 7
EURGBP 6
EURNZD 6
GBPNZD 6
NZDCHF 6
AUDCAD 6
AUDNZD 5
EURAUD 4
XTIUSD 2
GBPAUD 2
CADCHF 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NDX 5.4K
SP500 -4.3K
USDJPY 2.7K
XAUUSD 3.7K
USDCAD -932
USDCHF -1.8K
EURUSD -250
GBPUSD 335
NZDUSD -140
AUDUSD 128
EURCHF -414
GBPJPY -629
AUDCHF -615
NZDCAD -406
WS30 -364
GBPCAD 80
CADJPY -173
GBPCHF -257
EURCAD -293
CHFJPY 77
NZDJPY -371
AUDJPY -268
EURJPY -501
EURGBP 181
EURNZD 197
GBPNZD -223
NZDCHF -354
AUDCAD 14
AUDNZD -11
EURAUD -97
XTIUSD -147
GBPAUD 337
CADCHF -144
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NDX -19K
SP500 -15K
USDJPY 58K
XAUUSD 60K
USDCAD 773
USDCHF -5.1K
EURUSD 2.9K
GBPUSD -188
NZDUSD 11K
AUDUSD 9.9K
EURCHF -1.4K
GBPJPY -9.4K
AUDCHF -6.1K
NZDCAD -1.7K
WS30 -367
GBPCAD -668
CADJPY -2.1K
GBPCHF -6.5K
EURCAD 2K
CHFJPY 2.6K
NZDJPY -7.8K
AUDJPY -7.3K
EURJPY -2.3K
EURGBP 336
EURNZD 1.1K
GBPNZD 1.7K
NZDCHF -3.4K
AUDCAD -498
AUDNZD 164
EURAUD -1.8K
XTIUSD -26
GBPAUD 1.7K
CADCHF -482
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 170.67 USD
Schlechtester Trade: -946 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 36
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +922.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 732.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
FPMarketsLLC-Live
0.30 × 10
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 5456
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 212
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
Keine Bewertungen
2026.01.08 21:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 323 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
DarwinexFOREX
30 USD pro Monat
1%
0
0
USD
101K
USD
49
32%
1 865
45%
75%
1.01
0.50
USD
16%
1:200
