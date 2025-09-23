- 成长
交易:
1 865
盈利交易:
849 (45.52%)
亏损交易:
1 016 (54.48%)
最好交易:
1 170.67 USD
最差交易:
-946.46 USD
毛利:
88 517.34 USD (4 052 277 pips)
毛利亏损:
-87 588.51 USD (600 297 pips)
最大连续赢利:
47 (922.90 USD)
最大连续盈利:
2 612.11 USD (4)
夏普比率:
0.01
交易活动:
74.81%
最大入金加载:
55.29%
最近交易:
55 几分钟前
每周交易:
228
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.06
长期交易:
899 (48.20%)
短期交易:
966 (51.80%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
104.26 USD
平均损失:
-86.21 USD
最大连续失误:
44 (-1 732.82 USD)
最大连续亏损:
-4 483.70 USD (36)
每月增长:
7.25%
年度预测:
87.97%
算法交易:
32%
结余跌幅:
绝对:
10 788.69 USD
最大值:
16 569.24 USD (15.66%)
相对跌幅:
结余:
15.66% (16 563.53 USD)
净值:
3.98% (3 898.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NDX
|694
|SP500
|205
|USDJPY
|184
|XAUUSD
|161
|USDCAD
|111
|USDCHF
|99
|EURUSD
|57
|GBPUSD
|56
|NZDUSD
|50
|AUDUSD
|42
|EURCHF
|13
|GBPJPY
|12
|AUDCHF
|11
|NZDCAD
|11
|WS30
|10
|GBPCAD
|10
|CADJPY
|9
|GBPCHF
|9
|EURCAD
|8
|CHFJPY
|8
|NZDJPY
|8
|AUDJPY
|7
|EURJPY
|7
|EURGBP
|6
|EURNZD
|6
|GBPNZD
|6
|NZDCHF
|6
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|5
|EURAUD
|4
|XTIUSD
|2
|GBPAUD
|2
|CADCHF
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NDX
|5.4K
|SP500
|-4.3K
|USDJPY
|2.7K
|XAUUSD
|3.7K
|USDCAD
|-932
|USDCHF
|-1.8K
|EURUSD
|-250
|GBPUSD
|335
|NZDUSD
|-140
|AUDUSD
|128
|EURCHF
|-414
|GBPJPY
|-629
|AUDCHF
|-615
|NZDCAD
|-406
|WS30
|-364
|GBPCAD
|80
|CADJPY
|-173
|GBPCHF
|-257
|EURCAD
|-293
|CHFJPY
|77
|NZDJPY
|-371
|AUDJPY
|-268
|EURJPY
|-501
|EURGBP
|181
|EURNZD
|197
|GBPNZD
|-223
|NZDCHF
|-354
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|-11
|EURAUD
|-97
|XTIUSD
|-147
|GBPAUD
|337
|CADCHF
|-144
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NDX
|-19K
|SP500
|-15K
|USDJPY
|58K
|XAUUSD
|60K
|USDCAD
|773
|USDCHF
|-5.1K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-188
|NZDUSD
|11K
|AUDUSD
|9.9K
|EURCHF
|-1.4K
|GBPJPY
|-9.4K
|AUDCHF
|-6.1K
|NZDCAD
|-1.7K
|WS30
|-367
|GBPCAD
|-668
|CADJPY
|-2.1K
|GBPCHF
|-6.5K
|EURCAD
|2K
|CHFJPY
|2.6K
|NZDJPY
|-7.8K
|AUDJPY
|-7.3K
|EURJPY
|-2.3K
|EURGBP
|336
|EURNZD
|1.1K
|GBPNZD
|1.7K
|NZDCHF
|-3.4K
|AUDCAD
|-498
|AUDNZD
|164
|EURAUD
|-1.8K
|XTIUSD
|-26
|GBPAUD
|1.7K
|CADCHF
|-482
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 170.67 USD
最差交易: -946 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 36
最大连续盈利: +922.90 USD
最大连续亏损: -1 732.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 25
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
FPMarketsLLC-Live
|0.30 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.32 × 5456
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.98 × 212
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
没有评论
