Matheus Santos Pessoa Da Silva

DarwinexFOREX

0条评论
可靠性
49
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 865
盈利交易:
849 (45.52%)
亏损交易:
1 016 (54.48%)
最好交易:
1 170.67 USD
最差交易:
-946.46 USD
毛利:
88 517.34 USD (4 052 277 pips)
毛利亏损:
-87 588.51 USD (600 297 pips)
最大连续赢利:
47 (922.90 USD)
最大连续盈利:
2 612.11 USD (4)
夏普比率:
0.01
交易活动:
74.81%
最大入金加载:
55.29%
最近交易:
55 几分钟前
每周交易:
228
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.06
长期交易:
899 (48.20%)
短期交易:
966 (51.80%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
104.26 USD
平均损失:
-86.21 USD
最大连续失误:
44 (-1 732.82 USD)
最大连续亏损:
-4 483.70 USD (36)
每月增长:
7.25%
年度预测:
87.97%
算法交易:
32%
结余跌幅:
绝对:
10 788.69 USD
最大值:
16 569.24 USD (15.66%)
相对跌幅:
结余:
15.66% (16 563.53 USD)
净值:
3.98% (3 898.15 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NDX 694
SP500 205
USDJPY 184
XAUUSD 161
USDCAD 111
USDCHF 99
EURUSD 57
GBPUSD 56
NZDUSD 50
AUDUSD 42
EURCHF 13
GBPJPY 12
AUDCHF 11
NZDCAD 11
WS30 10
GBPCAD 10
CADJPY 9
GBPCHF 9
EURCAD 8
CHFJPY 8
NZDJPY 8
AUDJPY 7
EURJPY 7
EURGBP 6
EURNZD 6
GBPNZD 6
NZDCHF 6
AUDCAD 6
AUDNZD 5
EURAUD 4
XTIUSD 2
GBPAUD 2
CADCHF 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NDX 5.4K
SP500 -4.3K
USDJPY 2.7K
XAUUSD 3.7K
USDCAD -932
USDCHF -1.8K
EURUSD -250
GBPUSD 335
NZDUSD -140
AUDUSD 128
EURCHF -414
GBPJPY -629
AUDCHF -615
NZDCAD -406
WS30 -364
GBPCAD 80
CADJPY -173
GBPCHF -257
EURCAD -293
CHFJPY 77
NZDJPY -371
AUDJPY -268
EURJPY -501
EURGBP 181
EURNZD 197
GBPNZD -223
NZDCHF -354
AUDCAD 14
AUDNZD -11
EURAUD -97
XTIUSD -147
GBPAUD 337
CADCHF -144
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NDX -19K
SP500 -15K
USDJPY 58K
XAUUSD 60K
USDCAD 773
USDCHF -5.1K
EURUSD 2.9K
GBPUSD -188
NZDUSD 11K
AUDUSD 9.9K
EURCHF -1.4K
GBPJPY -9.4K
AUDCHF -6.1K
NZDCAD -1.7K
WS30 -367
GBPCAD -668
CADJPY -2.1K
GBPCHF -6.5K
EURCAD 2K
CHFJPY 2.6K
NZDJPY -7.8K
AUDJPY -7.3K
EURJPY -2.3K
EURGBP 336
EURNZD 1.1K
GBPNZD 1.7K
NZDCHF -3.4K
AUDCAD -498
AUDNZD 164
EURAUD -1.8K
XTIUSD -26
GBPAUD 1.7K
CADCHF -482
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 170.67 USD
最差交易: -946 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 36
最大连续盈利: +922.90 USD
最大连续亏损: -1 732.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
FPMarketsLLC-Live
0.30 × 10
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 5456
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 212
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
21 更多...
没有评论
2026.01.08 21:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 323 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
复制

