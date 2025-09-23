SeñalesSecciones
Matheus Santos Pessoa Da Silva

DarwinexFOREX

Matheus Santos Pessoa Da Silva
0 comentarios
49 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -1%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 906
Transacciones Rentables:
858 (45.01%)
Transacciones Irrentables:
1 048 (54.98%)
Mejor transacción:
1 170.67 USD
Peor transacción:
-946.46 USD
Beneficio Bruto:
90 274.25 USD (4 065 325 pips)
Pérdidas Brutas:
-91 568.15 USD (620 910 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (922.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 612.11 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
74.81%
Carga máxima del depósito:
55.29%
Último trade:
3 minutos
Trades a la semana:
252
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.08
Transacciones Largas:
914 (47.95%)
Transacciones Cortas:
992 (52.05%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.68 USD
Beneficio medio:
105.21 USD
Pérdidas medias:
-87.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
44 (-1 732.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 483.70 USD (36)
Crecimiento al mes:
7.14%
Pronóstico anual:
86.60%
Trading algorítmico:
34%
Reducción de balance:
Absoluto:
10 788.69 USD
Máxima:
16 569.24 USD (15.66%)
Reducción relativa:
De balance:
15.66% (16 563.53 USD)
De fondos:
3.98% (3 898.15 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NDX 703
SP500 208
USDJPY 200
XAUUSD 167
USDCAD 115
USDCHF 102
EURUSD 57
GBPUSD 56
NZDUSD 50
AUDUSD 42
EURCHF 13
GBPJPY 12
AUDCHF 11
NZDCAD 11
WS30 10
GBPCAD 10
CADJPY 9
GBPCHF 9
EURCAD 8
CHFJPY 8
NZDJPY 8
AUDJPY 7
EURJPY 7
EURGBP 6
EURNZD 6
GBPNZD 6
NZDCHF 6
AUDCAD 6
AUDNZD 5
EURAUD 4
XTIUSD 2
GBPAUD 2
CADCHF 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NDX 3.6K
SP500 -4K
USDJPY 1.9K
XAUUSD 4.1K
USDCAD -1.1K
USDCHF -1.9K
EURUSD -250
GBPUSD 335
NZDUSD -140
AUDUSD 128
EURCHF -414
GBPJPY -629
AUDCHF -615
NZDCAD -406
WS30 -364
GBPCAD 80
CADJPY -173
GBPCHF -257
EURCAD -293
CHFJPY 77
NZDJPY -371
AUDJPY -268
EURJPY -501
EURGBP 181
EURNZD 197
GBPNZD -223
NZDCHF -354
AUDCAD 14
AUDNZD -11
EURAUD -97
XTIUSD -147
GBPAUD 337
CADCHF -144
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NDX -23K
SP500 -13K
USDJPY 51K
XAUUSD 65K
USDCAD -1.1K
USDCHF -6.1K
EURUSD 2.9K
GBPUSD -188
NZDUSD 11K
AUDUSD 9.9K
EURCHF -1.4K
GBPJPY -9.4K
AUDCHF -6.1K
NZDCAD -1.7K
WS30 -367
GBPCAD -668
CADJPY -2.1K
GBPCHF -6.5K
EURCAD 2K
CHFJPY 2.6K
NZDJPY -7.8K
AUDJPY -7.3K
EURJPY -2.3K
EURGBP 336
EURNZD 1.1K
GBPNZD 1.7K
NZDCHF -3.4K
AUDCAD -498
AUDNZD 164
EURAUD -1.8K
XTIUSD -26
GBPAUD 1.7K
CADCHF -482
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 170.67 USD
Peor transacción: -946 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 36
Beneficio máximo consecutivo: +922.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 732.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 5456
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 212
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.32 × 41
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
otros 21...
No hay comentarios
2026.01.09 08:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 21:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 323 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DarwinexFOREX
30 USD al mes
-1%
0
0
USD
99K
USD
49
34%
1 906
45%
75%
0.98
-0.68
USD
16%
1:200
