Total de Trades:
1 906
Transacciones Rentables:
858 (45.01%)
Transacciones Irrentables:
1 048 (54.98%)
Mejor transacción:
1 170.67 USD
Peor transacción:
-946.46 USD
Beneficio Bruto:
90 274.25 USD (4 065 325 pips)
Pérdidas Brutas:
-91 568.15 USD (620 910 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (922.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 612.11 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
74.81%
Carga máxima del depósito:
55.29%
Último trade:
3 minutos
Trades a la semana:
252
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.08
Transacciones Largas:
914 (47.95%)
Transacciones Cortas:
992 (52.05%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.68 USD
Beneficio medio:
105.21 USD
Pérdidas medias:
-87.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
44 (-1 732.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 483.70 USD (36)
Crecimiento al mes:
7.14%
Pronóstico anual:
86.60%
Trading algorítmico:
34%
Reducción de balance:
Absoluto:
10 788.69 USD
Máxima:
16 569.24 USD (15.66%)
Reducción relativa:
De balance:
15.66% (16 563.53 USD)
De fondos:
3.98% (3 898.15 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NDX
|703
|SP500
|208
|USDJPY
|200
|XAUUSD
|167
|USDCAD
|115
|USDCHF
|102
|EURUSD
|57
|GBPUSD
|56
|NZDUSD
|50
|AUDUSD
|42
|EURCHF
|13
|GBPJPY
|12
|AUDCHF
|11
|NZDCAD
|11
|WS30
|10
|GBPCAD
|10
|CADJPY
|9
|GBPCHF
|9
|EURCAD
|8
|CHFJPY
|8
|NZDJPY
|8
|AUDJPY
|7
|EURJPY
|7
|EURGBP
|6
|EURNZD
|6
|GBPNZD
|6
|NZDCHF
|6
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|5
|EURAUD
|4
|XTIUSD
|2
|GBPAUD
|2
|CADCHF
|2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NDX
|3.6K
|SP500
|-4K
|USDJPY
|1.9K
|XAUUSD
|4.1K
|USDCAD
|-1.1K
|USDCHF
|-1.9K
|EURUSD
|-250
|GBPUSD
|335
|NZDUSD
|-140
|AUDUSD
|128
|EURCHF
|-414
|GBPJPY
|-629
|AUDCHF
|-615
|NZDCAD
|-406
|WS30
|-364
|GBPCAD
|80
|CADJPY
|-173
|GBPCHF
|-257
|EURCAD
|-293
|CHFJPY
|77
|NZDJPY
|-371
|AUDJPY
|-268
|EURJPY
|-501
|EURGBP
|181
|EURNZD
|197
|GBPNZD
|-223
|NZDCHF
|-354
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|-11
|EURAUD
|-97
|XTIUSD
|-147
|GBPAUD
|337
|CADCHF
|-144
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NDX
|-23K
|SP500
|-13K
|USDJPY
|51K
|XAUUSD
|65K
|USDCAD
|-1.1K
|USDCHF
|-6.1K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-188
|NZDUSD
|11K
|AUDUSD
|9.9K
|EURCHF
|-1.4K
|GBPJPY
|-9.4K
|AUDCHF
|-6.1K
|NZDCAD
|-1.7K
|WS30
|-367
|GBPCAD
|-668
|CADJPY
|-2.1K
|GBPCHF
|-6.5K
|EURCAD
|2K
|CHFJPY
|2.6K
|NZDJPY
|-7.8K
|AUDJPY
|-7.3K
|EURJPY
|-2.3K
|EURGBP
|336
|EURNZD
|1.1K
|GBPNZD
|1.7K
|NZDCHF
|-3.4K
|AUDCAD
|-498
|AUDNZD
|164
|EURAUD
|-1.8K
|XTIUSD
|-26
|GBPAUD
|1.7K
|CADCHF
|-482
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 170.67 USD
Peor transacción: -946 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 36
Beneficio máximo consecutivo: +922.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 732.82 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 25
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.32 × 5456
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.98 × 212
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.32 × 41
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
