Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.19 × 37 Darwinex-Live 0.24 × 2351 VantageFXInternational-Live 0.35 × 20 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Pepperstone-MT5-Live01 0.76 × 131 ForexTimeFXTM-Live01 0.94 × 17 TickmillUK-Live 1.00 × 6 PrimeCodex-MT5 1.06 × 449 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.00 × 5 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 Exness-MT5Real20 2.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 2.33 × 6 XMGlobal-MT5 2 2.76 × 34 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 KuberaCapitalMarkets-Server 3.04 × 24 AdmiralMarkets-Live 3.34 × 277 FPMarkets-Live 4.00 × 2 BCS5-Real 4.00 × 3 GBEbrokers-LIVE 4.50 × 2 XMGlobal-MT5 4 4.91 × 392 Binary.com-Server 5.22 × 9 ICMarketsSC-MT5-4 5.25 × 4 RoboForex-Pro 5.73 × 207