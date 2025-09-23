SignauxSections
Matheus Santos Pessoa Da Silva

DarwinexFOREX

Matheus Santos Pessoa Da Silva
0 avis
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -3%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
716
Bénéfice trades:
359 (50.13%)
Perte trades:
357 (49.86%)
Meilleure transaction:
615.06 USD
Pire transaction:
-607.88 USD
Bénéfice brut:
19 718.73 USD (144 046 pips)
Perte brute:
-22 648.06 USD (151 050 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (492.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 686.83 USD (15)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.39%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
68
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
-0.28
Longs trades:
299 (41.76%)
Courts trades:
417 (58.24%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-4.09 USD
Bénéfice moyen:
54.93 USD
Perte moyenne:
-63.44 USD
Pertes consécutives maximales:
40 (-1 875.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 451.46 USD (12)
Croissance mensuelle:
-1.30%
Prévision annuelle:
-15.79%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 724.40 USD
Maximal:
10 504.95 USD (9.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.91% (10 478.62 USD)
Par fonds propres:
0.11% (102.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NDX 432
SP500 110
USDJPY 58
GBPUSD 23
EURUSD 15
USDCAD 15
USDCHF 15
NZDUSD 15
AUDUSD 10
WS30 9
GBPCAD 4
AUDCHF 3
EURCHF 3
XTIUSD 2
EURAUD 1
EURGBP 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NDX -1.8K
SP500 -2.4K
USDJPY 1.3K
GBPUSD 328
EURUSD -66
USDCAD 574
USDCHF -218
NZDUSD 39
AUDUSD -161
WS30 -365
GBPCAD -142
AUDCHF -19
EURCHF -11
XTIUSD -147
EURAUD 59
EURGBP 132
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NDX -32K
SP500 -12K
USDJPY 34K
GBPUSD 4K
EURUSD 225
USDCAD 3.4K
USDCHF 204
NZDUSD 3.6K
AUDUSD -334
WS30 -368
GBPCAD -6.6K
AUDCHF -498
EURCHF -318
XTIUSD -26
EURAUD 151
EURGBP 111
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +615.06 USD
Pire transaction: -608 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +492.89 USD
Perte consécutive maximale: -1 875.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.24 × 2351
VantageFXInternational-Live
0.35 × 20
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.76 × 131
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
TickmillUK-Live
1.00 × 6
PrimeCodex-MT5
1.06 × 449
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
XMGlobal-MT5 2
2.76 × 34
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.04 × 24
AdmiralMarkets-Live
3.34 × 277
FPMarkets-Live
4.00 × 2
BCS5-Real
4.00 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
4.91 × 392
Binary.com-Server
5.22 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
5.25 × 4
RoboForex-Pro
5.73 × 207
7 plus...
Aucun avis
Copier

