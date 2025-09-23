SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / DarwinexFOREX
Matheus Santos Pessoa Da Silva

DarwinexFOREX

Matheus Santos Pessoa Da Silva
0 comentários
Confiabilidade
49 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 865
Negociações com lucro:
849 (45.52%)
Negociações com perda:
1 016 (54.48%)
Melhor negociação:
1 170.67 USD
Pior negociação:
-946.46 USD
Lucro bruto:
88 517.34 USD (4 052 277 pips)
Perda bruta:
-87 588.51 USD (600 297 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (922.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 612.11 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
74.81%
Depósito máximo carregado:
55.29%
Último negócio:
56 minutos atrás
Negociações por semana:
228
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.06
Negociações longas:
899 (48.20%)
Negociações curtas:
966 (51.80%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.50 USD
Lucro médio:
104.26 USD
Perda média:
-86.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
44 (-1 732.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 483.70 USD (36)
Crescimento mensal:
7.25%
Previsão anual:
87.97%
Algotrading:
32%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10 788.69 USD
Máximo:
16 569.24 USD (15.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.66% (16 563.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.98% (3 898.15 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NDX 694
SP500 205
USDJPY 184
XAUUSD 161
USDCAD 111
USDCHF 99
EURUSD 57
GBPUSD 56
NZDUSD 50
AUDUSD 42
EURCHF 13
GBPJPY 12
AUDCHF 11
NZDCAD 11
WS30 10
GBPCAD 10
CADJPY 9
GBPCHF 9
EURCAD 8
CHFJPY 8
NZDJPY 8
AUDJPY 7
EURJPY 7
EURGBP 6
EURNZD 6
GBPNZD 6
NZDCHF 6
AUDCAD 6
AUDNZD 5
EURAUD 4
XTIUSD 2
GBPAUD 2
CADCHF 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NDX 5.4K
SP500 -4.3K
USDJPY 2.7K
XAUUSD 3.7K
USDCAD -932
USDCHF -1.8K
EURUSD -250
GBPUSD 335
NZDUSD -140
AUDUSD 128
EURCHF -414
GBPJPY -629
AUDCHF -615
NZDCAD -406
WS30 -364
GBPCAD 80
CADJPY -173
GBPCHF -257
EURCAD -293
CHFJPY 77
NZDJPY -371
AUDJPY -268
EURJPY -501
EURGBP 181
EURNZD 197
GBPNZD -223
NZDCHF -354
AUDCAD 14
AUDNZD -11
EURAUD -97
XTIUSD -147
GBPAUD 337
CADCHF -144
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NDX -19K
SP500 -15K
USDJPY 58K
XAUUSD 60K
USDCAD 773
USDCHF -5.1K
EURUSD 2.9K
GBPUSD -188
NZDUSD 11K
AUDUSD 9.9K
EURCHF -1.4K
GBPJPY -9.4K
AUDCHF -6.1K
NZDCAD -1.7K
WS30 -367
GBPCAD -668
CADJPY -2.1K
GBPCHF -6.5K
EURCAD 2K
CHFJPY 2.6K
NZDJPY -7.8K
AUDJPY -7.3K
EURJPY -2.3K
EURGBP 336
EURNZD 1.1K
GBPNZD 1.7K
NZDCHF -3.4K
AUDCAD -498
AUDNZD 164
EURAUD -1.8K
XTIUSD -26
GBPAUD 1.7K
CADCHF -482
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 170.67 USD
Pior negociação: -946 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 36
Máximo lucro consecutivo: +922.90 USD
Máxima perda consecutiva: -1 732.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
FPMarketsLLC-Live
0.30 × 10
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 5456
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 212
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
21 mais ...
Sem comentários
2026.01.08 21:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 323 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DarwinexFOREX
30 USD por mês
1%
0
0
USD
101K
USD
49
32%
1 865
45%
75%
1.01
0.50
USD
16%
1:200
