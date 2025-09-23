SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DarwinexFOREX
Matheus Santos Pessoa Da Silva

DarwinexFOREX

Matheus Santos Pessoa Da Silva
0 recensioni
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
717
Profit Trade:
360 (50.20%)
Loss Trade:
357 (49.79%)
Best Trade:
615.06 USD
Worst Trade:
-607.88 USD
Profitto lordo:
19 757.22 USD (144 597 pips)
Perdita lorda:
-22 648.54 USD (151 050 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (492.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 686.83 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.39%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
299 (41.70%)
Short Trade:
418 (58.30%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-4.03 USD
Profitto medio:
54.88 USD
Perdita media:
-63.44 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-1 875.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 451.46 USD (12)
Crescita mensile:
-1.26%
Previsione annuale:
-15.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 724.40 USD
Massimale:
10 504.95 USD (9.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.91% (10 478.62 USD)
Per equità:
0.11% (102.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 432
SP500 110
USDJPY 58
GBPUSD 23
EURUSD 15
USDCAD 15
USDCHF 15
NZDUSD 15
AUDUSD 11
WS30 9
GBPCAD 4
AUDCHF 3
EURCHF 3
XTIUSD 2
EURAUD 1
EURGBP 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX -1.8K
SP500 -2.4K
USDJPY 1.3K
GBPUSD 328
EURUSD -66
USDCAD 574
USDCHF -218
NZDUSD 39
AUDUSD -122
WS30 -365
GBPCAD -142
AUDCHF -19
EURCHF -11
XTIUSD -147
EURAUD 59
EURGBP 132
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX -32K
SP500 -12K
USDJPY 34K
GBPUSD 4K
EURUSD 225
USDCAD 3.4K
USDCHF 204
NZDUSD 3.6K
AUDUSD 217
WS30 -368
GBPCAD -6.6K
AUDCHF -498
EURCHF -318
XTIUSD -26
EURAUD 151
EURGBP 111
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +615.06 USD
Worst Trade: -608 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +492.89 USD
Massima perdita consecutiva: -1 875.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.24 × 2351
VantageFXInternational-Live
0.35 × 20
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.76 × 131
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
TickmillUK-Live
1.00 × 6
PrimeCodex-MT5
1.06 × 449
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
XMGlobal-MT5 2
2.76 × 34
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.04 × 24
AdmiralMarkets-Live
3.34 × 277
FPMarkets-Live
4.00 × 2
BCS5-Real
4.00 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
4.91 × 392
Binary.com-Server
5.22 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
5.25 × 4
RoboForex-Pro
5.73 × 207
7 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DarwinexFOREX
100USD al mese
-3%
0
0
USD
97K
USD
34
0%
717
50%
100%
0.87
-4.03
USD
10%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.