- 자본
- 축소
트레이드:
1 865
이익 거래:
849 (45.52%)
손실 거래:
1 016 (54.48%)
최고의 거래:
1 170.67 USD
최악의 거래:
-946.46 USD
총 수익:
88 517.34 USD (4 052 277 pips)
총 손실:
-87 590.03 USD (600 297 pips)
연속 최대 이익:
47 (922.90 USD)
연속 최대 이익:
2 612.11 USD (4)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
74.81%
최대 입금량:
55.29%
최근 거래:
5 분 전
주별 거래 수:
231
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.06
롱(주식매수):
899 (48.20%)
숏(주식차입매도):
966 (51.80%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.50 USD
평균 이익:
104.26 USD
평균 손실:
-86.21 USD
연속 최대 손실:
44 (-1 732.82 USD)
연속 최대 손실:
-4 483.70 USD (36)
월별 성장률:
7.25%
연간 예측:
87.97%
Algo 트레이딩:
32%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10 788.69 USD
최대한의:
16 569.24 USD (15.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.66% (16 563.53 USD)
자본금별:
3.98% (3 898.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NDX
|694
|SP500
|205
|USDJPY
|184
|XAUUSD
|161
|USDCAD
|111
|USDCHF
|99
|EURUSD
|57
|GBPUSD
|56
|NZDUSD
|50
|AUDUSD
|42
|EURCHF
|13
|GBPJPY
|12
|AUDCHF
|11
|NZDCAD
|11
|WS30
|10
|GBPCAD
|10
|CADJPY
|9
|GBPCHF
|9
|EURCAD
|8
|CHFJPY
|8
|NZDJPY
|8
|AUDJPY
|7
|EURJPY
|7
|EURGBP
|6
|EURNZD
|6
|GBPNZD
|6
|NZDCHF
|6
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|5
|EURAUD
|4
|XTIUSD
|2
|GBPAUD
|2
|CADCHF
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NDX
|5.4K
|SP500
|-4.3K
|USDJPY
|2.7K
|XAUUSD
|3.7K
|USDCAD
|-932
|USDCHF
|-1.8K
|EURUSD
|-250
|GBPUSD
|335
|NZDUSD
|-140
|AUDUSD
|128
|EURCHF
|-414
|GBPJPY
|-629
|AUDCHF
|-615
|NZDCAD
|-406
|WS30
|-364
|GBPCAD
|80
|CADJPY
|-173
|GBPCHF
|-257
|EURCAD
|-293
|CHFJPY
|77
|NZDJPY
|-371
|AUDJPY
|-268
|EURJPY
|-501
|EURGBP
|181
|EURNZD
|197
|GBPNZD
|-223
|NZDCHF
|-354
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|-11
|EURAUD
|-97
|XTIUSD
|-147
|GBPAUD
|337
|CADCHF
|-144
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NDX
|-19K
|SP500
|-15K
|USDJPY
|58K
|XAUUSD
|60K
|USDCAD
|773
|USDCHF
|-5.1K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-188
|NZDUSD
|11K
|AUDUSD
|9.9K
|EURCHF
|-1.4K
|GBPJPY
|-9.4K
|AUDCHF
|-6.1K
|NZDCAD
|-1.7K
|WS30
|-367
|GBPCAD
|-668
|CADJPY
|-2.1K
|GBPCHF
|-6.5K
|EURCAD
|2K
|CHFJPY
|2.6K
|NZDJPY
|-7.8K
|AUDJPY
|-7.3K
|EURJPY
|-2.3K
|EURGBP
|336
|EURNZD
|1.1K
|GBPNZD
|1.7K
|NZDCHF
|-3.4K
|AUDCAD
|-498
|AUDNZD
|164
|EURAUD
|-1.8K
|XTIUSD
|-26
|GBPAUD
|1.7K
|CADCHF
|-482
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 170.67 USD
최악의 거래: -946 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 36
연속 최대 이익: +922.90 USD
연속 최대 손실: -1 732.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 25
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
FPMarketsLLC-Live
|0.30 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.32 × 5456
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.98 × 212
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
49
32%
1 865
45%
75%
1.01
0.50
USD
USD
16%
1:200