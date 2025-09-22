- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
14 (93.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.67%)
En iyi işlem:
39.26 EUR
En kötü işlem:
-38.31 EUR
Brüt kâr:
44.76 EUR (5 335 pips)
Brüt zarar:
-39.55 EUR (4 207 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (44.76 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
44.76 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
14.08%
Maks. mevduat yükü:
89.03%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
15 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.35 EUR
Ortalama kâr:
3.20 EUR
Ortalama zarar:
-39.55 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-38.31 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-38.31 EUR (1)
Aylık büyüme:
1.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 EUR
Maksimum:
38.31 EUR (7.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.06% (38.40 EUR)
Varlığa göre:
22.81% (115.04 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.26 EUR
En kötü işlem: -38 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +44.76 EUR
Maksimum ardışık zarar: -38.31 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.09 × 163
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.75 × 345
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
1%
0
0
USD
USD
505
EUR
EUR
3
100%
15
93%
14%
1.13
0.35
EUR
EUR
23%
1:200