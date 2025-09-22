- 자본
- 축소
트레이드:
39
이익 거래:
38 (97.43%)
손실 거래:
1 (2.56%)
최고의 거래:
39.26 EUR
최악의 거래:
-38.31 EUR
총 수익:
70.15 EUR (8 608 pips)
총 손실:
-41.74 EUR (4 207 pips)
연속 최대 이익:
24 (25.39 EUR)
연속 최대 이익:
44.76 EUR (14)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
5.33%
최대 입금량:
89.03%
최근 거래:
12 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.74
롱(주식매수):
38 (97.44%)
숏(주식차입매도):
1 (2.56%)
수익 요인:
1.68
기대수익:
0.73 EUR
평균 이익:
1.85 EUR
평균 손실:
-41.74 EUR
연속 최대 손실:
1 (-38.31 EUR)
연속 최대 손실:
-38.31 EUR (1)
월별 성장률:
1.87%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.08 EUR
최대한의:
38.40 EUR (7.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.06% (38.40 EUR)
자본금별:
22.81% (115.04 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +39.26 EUR
최악의 거래: -38 EUR
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +25.39 EUR
연속 최대 손실: -38.31 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.34 × 928
|
FBS-Real
|10.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
6%
0
0
USD
USD
528
EUR
EUR
14
100%
39
97%
5%
1.68
0.73
EUR
EUR
23%
1:200