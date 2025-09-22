SegnaliSezioni
Enrique Enguix

Nexus Conservative Gold

Enrique Enguix
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
14 (93.33%)
Loss Trade:
1 (6.67%)
Best Trade:
39.26 EUR
Worst Trade:
-38.31 EUR
Profitto lordo:
44.76 EUR (5 335 pips)
Perdita lorda:
-39.55 EUR (4 207 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (44.76 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
44.76 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
14.08%
Massimo carico di deposito:
89.03%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
15 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.35 EUR
Profitto medio:
3.20 EUR
Perdita media:
-39.55 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-38.31 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-38.31 EUR (1)
Crescita mensile:
1.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 EUR
Massimale:
38.31 EUR (7.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.06% (38.40 EUR)
Per equità:
22.81% (115.04 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.26 EUR
Worst Trade: -38 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +44.76 EUR
Massima perdita consecutiva: -38.31 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.09 × 163
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.75 × 345
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.10 16:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 15:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 05:30
Share of trading days is too low
2025.09.23 05:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 05:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 18:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 18:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 18:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.22 18:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 18:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
