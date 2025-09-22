- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
14 (93.33%)
Loss Trade:
1 (6.67%)
Best Trade:
39.26 EUR
Worst Trade:
-38.31 EUR
Profitto lordo:
44.76 EUR (5 335 pips)
Perdita lorda:
-39.55 EUR (4 207 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (44.76 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
44.76 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
14.08%
Massimo carico di deposito:
89.03%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
15 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.35 EUR
Profitto medio:
3.20 EUR
Perdita media:
-39.55 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-38.31 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-38.31 EUR (1)
Crescita mensile:
1.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 EUR
Massimale:
38.31 EUR (7.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.06% (38.40 EUR)
Per equità:
22.81% (115.04 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.26 EUR
Worst Trade: -38 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +44.76 EUR
Massima perdita consecutiva: -38.31 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.09 × 163
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.75 × 345
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
1%
0
0
USD
USD
505
EUR
EUR
3
100%
15
93%
14%
1.13
0.35
EUR
EUR
23%
1:200