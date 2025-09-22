- Crescimento
Negociações:
39
Negociações com lucro:
38 (97.43%)
Negociações com perda:
1 (2.56%)
Melhor negociação:
39.26 EUR
Pior negociação:
-38.31 EUR
Lucro bruto:
70.15 EUR (8 608 pips)
Perda bruta:
-41.74 EUR (4 207 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (25.39 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
44.76 EUR (14)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
5.33%
Depósito máximo carregado:
89.03%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.74
Negociações longas:
38 (97.44%)
Negociações curtas:
1 (2.56%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
0.73 EUR
Lucro médio:
1.85 EUR
Perda média:
-41.74 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-38.31 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-38.31 EUR (1)
Crescimento mensal:
2.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 EUR
Máximo:
38.40 EUR (7.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.06% (38.40 EUR)
Pelo Capital Líquido:
22.81% (115.04 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.26 EUR
Pior negociação: -38 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +25.39 EUR
Máxima perda consecutiva: -38.31 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
