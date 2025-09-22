- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
36 (97.29%)
Убыточных трейдов:
1 (2.70%)
Лучший трейд:
39.26 EUR
Худший трейд:
-38.31 EUR
Общая прибыль:
63.33 EUR (7 781 pips)
Общий убыток:
-41.64 EUR (4 207 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (18.57 EUR)
Макс. прибыль в серии:
44.76 EUR (14)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
3.63%
Макс. загрузка депозита:
89.03%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.56
Длинных трейдов:
36 (97.30%)
Коротких трейдов:
1 (2.70%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
0.59 EUR
Средняя прибыль:
1.76 EUR
Средний убыток:
-41.64 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-38.31 EUR)
Макс. убыток в серии:
-38.31 EUR (1)
Прирост в месяц:
1.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 EUR
Максимальная:
38.40 EUR (7.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.06% (38.40 EUR)
По эквити:
22.81% (115.04 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.26 EUR
Худший трейд: -38 EUR
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +18.57 EUR
Макс. убыток в серии: -38.31 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.37 × 846
|
FBS-Real
|10.00 × 1
еще 1...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
522
EUR
EUR
14
100%
37
97%
4%
1.52
0.59
EUR
EUR
23%
1:200