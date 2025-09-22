СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Nexus Xperimental Gold
Enrique Enguix

Nexus Xperimental Gold

Enrique Enguix
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 4%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
36 (97.29%)
Убыточных трейдов:
1 (2.70%)
Лучший трейд:
39.26 EUR
Худший трейд:
-38.31 EUR
Общая прибыль:
63.33 EUR (7 781 pips)
Общий убыток:
-41.64 EUR (4 207 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (18.57 EUR)
Макс. прибыль в серии:
44.76 EUR (14)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
3.63%
Макс. загрузка депозита:
89.03%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.56
Длинных трейдов:
36 (97.30%)
Коротких трейдов:
1 (2.70%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
0.59 EUR
Средняя прибыль:
1.76 EUR
Средний убыток:
-41.64 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-38.31 EUR)
Макс. убыток в серии:
-38.31 EUR (1)
Прирост в месяц:
1.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 EUR
Максимальная:
38.40 EUR (7.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.06% (38.40 EUR)
По эквити:
22.81% (115.04 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.26 EUR
Худший трейд: -38 EUR
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +18.57 EUR
Макс. убыток в серии: -38.31 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.37 × 846
FBS-Real
10.00 × 1
еще 1...
Нет отзывов
2025.12.23 18:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 14:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 06:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.18 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 19:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.06 14:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 16:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 15:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 05:30
Share of trading days is too low
2025.09.23 05:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 05:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 18:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 18:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nexus Xperimental Gold
999 USD в месяц
4%
0
0
USD
522
EUR
14
100%
37
97%
4%
1.52
0.59
EUR
23%
1:200
