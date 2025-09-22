- 成长
交易:
39
盈利交易:
38 (97.43%)
亏损交易:
1 (2.56%)
最好交易:
39.26 EUR
最差交易:
-38.31 EUR
毛利:
70.15 EUR (8 608 pips)
毛利亏损:
-41.74 EUR (4 207 pips)
最大连续赢利:
24 (25.39 EUR)
最大连续盈利:
44.76 EUR (14)
夏普比率:
0.10
交易活动:
5.33%
最大入金加载:
89.03%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.74
长期交易:
38 (97.44%)
短期交易:
1 (2.56%)
利润因子:
1.68
预期回报:
0.73 EUR
平均利润:
1.85 EUR
平均损失:
-41.74 EUR
最大连续失误:
1 (-38.31 EUR)
最大连续亏损:
-38.31 EUR (1)
每月增长:
2.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.08 EUR
最大值:
38.40 EUR (7.07%)
相对跌幅:
结余:
7.06% (38.40 EUR)
净值:
22.81% (115.04 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.26 EUR
最差交易: -38 EUR
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +25.39 EUR
最大连续亏损: -38.31 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.37 × 848
|
FBS-Real
|10.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
6%
0
0
USD
USD
528
EUR
EUR
14
100%
39
97%
5%
1.68
0.73
EUR
EUR
23%
1:200