- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
39
利益トレード:
38 (97.43%)
損失トレード:
1 (2.56%)
ベストトレード:
39.26 EUR
最悪のトレード:
-38.31 EUR
総利益:
70.15 EUR (8 608 pips)
総損失:
-41.74 EUR (4 207 pips)
最大連続の勝ち:
24 (25.39 EUR)
最大連続利益:
44.76 EUR (14)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
5.33%
最大入金額:
89.03%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.74
長いトレード:
38 (97.44%)
短いトレード:
1 (2.56%)
プロフィットファクター:
1.68
期待されたペイオフ:
0.73 EUR
平均利益:
1.85 EUR
平均損失:
-41.74 EUR
最大連続の負け:
1 (-38.31 EUR)
最大連続損失:
-38.31 EUR (1)
月間成長:
2.38%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 EUR
最大の:
38.40 EUR (7.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.06% (38.40 EUR)
エクイティによる:
22.81% (115.04 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.26 EUR
最悪のトレード: -38 EUR
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +25.39 EUR
最大連続損失: -38.31 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
1 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
6%
0
0
USD
USD
528
EUR
EUR
14
100%
39
97%
5%
1.68
0.73
EUR
EUR
23%
1:200