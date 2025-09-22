- Incremento
Total de Trades:
39
Transacciones Rentables:
38 (97.43%)
Transacciones Irrentables:
1 (2.56%)
Mejor transacción:
39.26 EUR
Peor transacción:
-38.31 EUR
Beneficio Bruto:
70.15 EUR (8 608 pips)
Pérdidas Brutas:
-41.74 EUR (4 207 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (25.39 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
44.76 EUR (14)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
5.33%
Carga máxima del depósito:
89.03%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.74
Transacciones Largas:
38 (97.44%)
Transacciones Cortas:
1 (2.56%)
Factor de Beneficio:
1.68
Beneficio Esperado:
0.73 EUR
Beneficio medio:
1.85 EUR
Pérdidas medias:
-41.74 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-38.31 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-38.31 EUR (1)
Crecimiento al mes:
2.38%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.08 EUR
Máxima:
38.40 EUR (7.07%)
Reducción relativa:
De balance:
7.06% (38.40 EUR)
De fondos:
22.81% (115.04 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +39.26 EUR
Peor transacción: -38 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +25.39 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -38.31 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
