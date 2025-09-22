SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Nexus Xperimental Gold
Enrique Enguix

Nexus Xperimental Gold

Enrique Enguix
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 6%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
39
Transacciones Rentables:
38 (97.43%)
Transacciones Irrentables:
1 (2.56%)
Mejor transacción:
39.26 EUR
Peor transacción:
-38.31 EUR
Beneficio Bruto:
70.15 EUR (8 608 pips)
Pérdidas Brutas:
-41.74 EUR (4 207 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (25.39 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
44.76 EUR (14)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
5.33%
Carga máxima del depósito:
89.03%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.74
Transacciones Largas:
38 (97.44%)
Transacciones Cortas:
1 (2.56%)
Factor de Beneficio:
1.68
Beneficio Esperado:
0.73 EUR
Beneficio medio:
1.85 EUR
Pérdidas medias:
-41.74 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-38.31 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-38.31 EUR (1)
Crecimiento al mes:
2.38%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.08 EUR
Máxima:
38.40 EUR (7.07%)
Reducción relativa:
De balance:
7.06% (38.40 EUR)
De fondos:
22.81% (115.04 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +39.26 EUR
Peor transacción: -38 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +25.39 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -38.31 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.30 × 857
FBS-Real
10.00 × 1
otros 1...
No hay comentarios
2025.12.26 03:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 18:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 14:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 06:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.18 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 19:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.06 14:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 16:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 15:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 05:30
Share of trading days is too low
2025.09.23 05:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 05:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 18:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.