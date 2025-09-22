- Büyüme
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
18 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
11.92 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
49.97 USD (15 791 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
18 (49.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.97 USD (18)
Sharpe oranı:
0.79
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.20%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
18 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.78 USD
Ortalama kâr:
2.78 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
10.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
12.92% (66.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|TSLA
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|TSLA
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|TSLA
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Deposit: $5000 USD
Profit: $987.55
Equity DD: $1718.02 (34.12%)
Balance DD: $234.09 (3.76%)
Sharpe Ratio: 0.82
Profit Factor: 4.88
Recovery Factor: 0.57
