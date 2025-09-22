SinaisSeções
Sio Kei Wong

Strategy 1

Sio Kei Wong
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 23%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
61
Negociações com lucro:
49 (80.32%)
Negociações com perda:
12 (19.67%)
Melhor negociação:
80.69 USD
Pior negociação:
-20.11 USD
Lucro bruto:
257.91 USD (28 137 pips)
Perda bruta:
-80.10 USD (10 501 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (60.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
82.75 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
89.73%
Depósito máximo carregado:
105.66%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
3.90
Negociações longas:
53 (86.89%)
Negociações curtas:
8 (13.11%)
Fator de lucro:
3.22
Valor esperado:
2.91 USD
Lucro médio:
5.26 USD
Perda média:
-6.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-23.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.62 USD (3)
Crescimento mensal:
2.22%
Previsão anual:
26.92%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
45.62 USD (6.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.42% (45.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.76% (722.01 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
TSLA 51
CADJPY 5
EURAUD 4
EURGBP 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
TSLA 138
CADJPY 4
EURAUD 28
EURGBP 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
TSLA 15K
CADJPY -2.8K
EURAUD 4.6K
EURGBP 600
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +80.69 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +60.60 USD
Máxima perda consecutiva: -23.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Deposit: $5000 USD

Profit: $987.55

Equity DD: $1718.02 (34.12%)

Balance DD: $234.09 (3.76%)

Sharpe Ratio: 0.82

Profit Factor: 4.88

Recovery Factor: 0.57


Sem comentários
2025.12.16 02:12
Share of trading days is too low
2025.12.12 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15.96% of days out of the 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 16:51
Share of trading days is too low
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.25 15:21
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 14.29% of days out of the 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 01:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 19:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 18:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
