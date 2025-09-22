- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
61
Negociações com lucro:
49 (80.32%)
Negociações com perda:
12 (19.67%)
Melhor negociação:
80.69 USD
Pior negociação:
-20.11 USD
Lucro bruto:
257.91 USD (28 137 pips)
Perda bruta:
-80.10 USD (10 501 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (60.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
82.75 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
89.73%
Depósito máximo carregado:
105.66%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
3.90
Negociações longas:
53 (86.89%)
Negociações curtas:
8 (13.11%)
Fator de lucro:
3.22
Valor esperado:
2.91 USD
Lucro médio:
5.26 USD
Perda média:
-6.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-23.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.62 USD (3)
Crescimento mensal:
2.22%
Previsão anual:
26.92%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
45.62 USD (6.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.42% (45.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.76% (722.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|TSLA
|51
|CADJPY
|5
|EURAUD
|4
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|TSLA
|138
|CADJPY
|4
|EURAUD
|28
|EURGBP
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|TSLA
|15K
|CADJPY
|-2.8K
|EURAUD
|4.6K
|EURGBP
|600
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Deposit: $5000 USD
Profit: $987.55
Equity DD: $1718.02 (34.12%)
Balance DD: $234.09 (3.76%)
Sharpe Ratio: 0.82
Profit Factor: 4.88
Recovery Factor: 0.57
