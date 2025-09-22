СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Strategy 1
Sio Kei Wong

Strategy 1

Sio Kei Wong
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 23%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
49 (80.32%)
Убыточных трейдов:
12 (19.67%)
Лучший трейд:
80.69 USD
Худший трейд:
-20.11 USD
Общая прибыль:
257.91 USD (28 137 pips)
Общий убыток:
-80.10 USD (10 501 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (60.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
82.75 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
89.73%
Макс. загрузка депозита:
105.66%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
3.90
Длинных трейдов:
53 (86.89%)
Коротких трейдов:
8 (13.11%)
Профит фактор:
3.22
Мат. ожидание:
2.91 USD
Средняя прибыль:
5.26 USD
Средний убыток:
-6.68 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-23.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.62 USD (3)
Прирост в месяц:
2.22%
Годовой прогноз:
26.92%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
45.62 USD (6.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.42% (45.62 USD)
По эквити:
68.76% (722.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
TSLA 51
CADJPY 5
EURAUD 4
EURGBP 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
TSLA 138
CADJPY 4
EURAUD 28
EURGBP 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
TSLA 15K
CADJPY -2.8K
EURAUD 4.6K
EURGBP 600
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +80.69 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +60.60 USD
Макс. убыток в серии: -23.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Deposit: $5000 USD

Profit: $987.55

Equity DD: $1718.02 (34.12%)

Balance DD: $234.09 (3.76%)

Sharpe Ratio: 0.82

Profit Factor: 4.88

Recovery Factor: 0.57


Нет отзывов
2025.12.16 02:12
Share of trading days is too low
2025.12.12 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15.96% of days out of the 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 16:51
Share of trading days is too low
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.25 15:21
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 14.29% of days out of the 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 01:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 19:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 18:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
