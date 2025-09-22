- Прирост
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
49 (80.32%)
Убыточных трейдов:
12 (19.67%)
Лучший трейд:
80.69 USD
Худший трейд:
-20.11 USD
Общая прибыль:
257.91 USD (28 137 pips)
Общий убыток:
-80.10 USD (10 501 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (60.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
82.75 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
89.73%
Макс. загрузка депозита:
105.66%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
3.90
Длинных трейдов:
53 (86.89%)
Коротких трейдов:
8 (13.11%)
Профит фактор:
3.22
Мат. ожидание:
2.91 USD
Средняя прибыль:
5.26 USD
Средний убыток:
-6.68 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-23.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.62 USD (3)
Прирост в месяц:
2.22%
Годовой прогноз:
26.92%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
45.62 USD (6.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.42% (45.62 USD)
По эквити:
68.76% (722.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|TSLA
|51
|CADJPY
|5
|EURAUD
|4
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|TSLA
|138
|CADJPY
|4
|EURAUD
|28
|EURGBP
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|TSLA
|15K
|CADJPY
|-2.8K
|EURAUD
|4.6K
|EURGBP
|600
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +80.69 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +60.60 USD
Макс. убыток в серии: -23.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Deposit: $5000 USD
Profit: $987.55
Equity DD: $1718.02 (34.12%)
Balance DD: $234.09 (3.76%)
Sharpe Ratio: 0.82
Profit Factor: 4.88
Recovery Factor: 0.57
Нет отзывов
