Trade:
18
Profit Trade:
18 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
11.92 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
49.97 USD (15 791 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
18 (49.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.97 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.79
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.20%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
18 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.78 USD
Profitto medio:
2.78 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
10.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
12.92% (66.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|TSLA
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|TSLA
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|TSLA
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +11.92 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +49.97 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Deposit: $5000 USD
Profit: $987.55
Equity DD: $1718.02 (34.12%)
Balance DD: $234.09 (3.76%)
Sharpe Ratio: 0.82
Profit Factor: 4.88
Recovery Factor: 0.57
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
511
USD
USD
2
100%
18
100%
100%
n/a
2.78
USD
USD
13%
1:500