トレード:
61
利益トレード:
49 (80.32%)
損失トレード:
12 (19.67%)
ベストトレード:
80.69 USD
最悪のトレード:
-20.11 USD
総利益:
257.91 USD (28 137 pips)
総損失:
-80.10 USD (10 501 pips)
最大連続の勝ち:
22 (60.60 USD)
最大連続利益:
82.75 USD (13)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
89.73%
最大入金額:
105.66%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
3.90
長いトレード:
53 (86.89%)
短いトレード:
8 (13.11%)
プロフィットファクター:
3.22
期待されたペイオフ:
2.91 USD
平均利益:
5.26 USD
平均損失:
-6.68 USD
最大連続の負け:
4 (-23.50 USD)
最大連続損失:
-45.62 USD (3)
月間成長:
2.22%
年間予想:
26.92%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
45.62 USD (6.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.42% (45.62 USD)
エクイティによる:
68.76% (722.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|TSLA
|51
|CADJPY
|5
|EURAUD
|4
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|TSLA
|138
|CADJPY
|4
|EURAUD
|28
|EURGBP
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|TSLA
|15K
|CADJPY
|-2.8K
|EURAUD
|4.6K
|EURGBP
|600
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
ベストトレード: +80.69 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +60.60 USD
最大連続損失: -23.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Deposit: $5000 USD
Profit: $987.55
Equity DD: $1718.02 (34.12%)
Balance DD: $234.09 (3.76%)
Sharpe Ratio: 0.82
Profit Factor: 4.88
Recovery Factor: 0.57
