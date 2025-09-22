SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Strategy 1
Sio Kei Wong

Strategy 1

Sio Kei Wong
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 23%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
61
Transacciones Rentables:
49 (80.32%)
Transacciones Irrentables:
12 (19.67%)
Mejor transacción:
80.69 USD
Peor transacción:
-20.11 USD
Beneficio Bruto:
257.91 USD (28 137 pips)
Pérdidas Brutas:
-80.10 USD (10 501 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (60.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
82.75 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
89.73%
Carga máxima del depósito:
105.66%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
3.90
Transacciones Largas:
53 (86.89%)
Transacciones Cortas:
8 (13.11%)
Factor de Beneficio:
3.22
Beneficio Esperado:
2.91 USD
Beneficio medio:
5.26 USD
Pérdidas medias:
-6.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-23.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45.62 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.22%
Pronóstico anual:
26.92%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
45.62 USD (6.82%)
Reducción relativa:
De balance:
2.42% (45.62 USD)
De fondos:
68.76% (722.01 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
TSLA 51
CADJPY 5
EURAUD 4
EURGBP 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
TSLA 138
CADJPY 4
EURAUD 28
EURGBP 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
TSLA 15K
CADJPY -2.8K
EURAUD 4.6K
EURGBP 600
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +80.69 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +60.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -23.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Deposit: $5000 USD

Profit: $987.55

Equity DD: $1718.02 (34.12%)

Balance DD: $234.09 (3.76%)

Sharpe Ratio: 0.82

Profit Factor: 4.88

Recovery Factor: 0.57


2025.12.16 02:12
Share of trading days is too low
2025.12.12 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15.96% of days out of the 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 16:51
Share of trading days is too low
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.25 15:21
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 14.29% of days out of the 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 01:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 19:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 18:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
