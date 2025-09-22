- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
61
Transacciones Rentables:
49 (80.32%)
Transacciones Irrentables:
12 (19.67%)
Mejor transacción:
80.69 USD
Peor transacción:
-20.11 USD
Beneficio Bruto:
257.91 USD (28 137 pips)
Pérdidas Brutas:
-80.10 USD (10 501 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (60.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
82.75 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
89.73%
Carga máxima del depósito:
105.66%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
3.90
Transacciones Largas:
53 (86.89%)
Transacciones Cortas:
8 (13.11%)
Factor de Beneficio:
3.22
Beneficio Esperado:
2.91 USD
Beneficio medio:
5.26 USD
Pérdidas medias:
-6.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-23.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45.62 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.22%
Pronóstico anual:
26.92%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
45.62 USD (6.82%)
Reducción relativa:
De balance:
2.42% (45.62 USD)
De fondos:
68.76% (722.01 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|TSLA
|51
|CADJPY
|5
|EURAUD
|4
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|TSLA
|138
|CADJPY
|4
|EURAUD
|28
|EURGBP
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|TSLA
|15K
|CADJPY
|-2.8K
|EURAUD
|4.6K
|EURGBP
|600
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Deposit: $5000 USD
Profit: $987.55
Equity DD: $1718.02 (34.12%)
Balance DD: $234.09 (3.76%)
Sharpe Ratio: 0.82
Profit Factor: 4.88
Recovery Factor: 0.57
No hay comentarios
