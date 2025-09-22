- 자본
- 축소
트레이드:
61
이익 거래:
49 (80.32%)
손실 거래:
12 (19.67%)
최고의 거래:
80.69 USD
최악의 거래:
-20.11 USD
총 수익:
257.91 USD (28 137 pips)
총 손실:
-80.10 USD (10 501 pips)
연속 최대 이익:
22 (60.60 USD)
연속 최대 이익:
82.75 USD (13)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
90.73%
최대 입금량:
105.66%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
3.90
롱(주식매수):
53 (86.89%)
숏(주식차입매도):
8 (13.11%)
수익 요인:
3.22
기대수익:
2.91 USD
평균 이익:
5.26 USD
평균 손실:
-6.68 USD
연속 최대 손실:
4 (-23.50 USD)
연속 최대 손실:
-45.62 USD (3)
월별 성장률:
0.83%
연간 예측:
10.06%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
45.62 USD (6.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.42% (45.62 USD)
자본금별:
68.76% (722.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|TSLA
|51
|CADJPY
|5
|EURAUD
|4
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|TSLA
|138
|CADJPY
|4
|EURAUD
|28
|EURGBP
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|TSLA
|15K
|CADJPY
|-2.8K
|EURAUD
|4.6K
|EURGBP
|600
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +80.69 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +60.60 USD
연속 최대 손실: -23.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Deposit: $5000 USD
Profit: $987.55
Equity DD: $1718.02 (34.12%)
Balance DD: $234.09 (3.76%)
Sharpe Ratio: 0.82
Profit Factor: 4.88
Recovery Factor: 0.57
리뷰 없음
