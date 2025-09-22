- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
61
Gewinntrades:
49 (80.32%)
Verlusttrades:
12 (19.67%)
Bester Trade:
80.69 USD
Schlechtester Trade:
-20.11 USD
Bruttoprofit:
257.91 USD (28 137 pips)
Bruttoverlust:
-80.10 USD (10 501 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (60.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
82.75 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
89.73%
Max deposit load:
105.66%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
3.90
Long-Positionen:
53 (86.89%)
Short-Positionen:
8 (13.11%)
Profit-Faktor:
3.22
Mathematische Gewinnerwartung:
2.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-23.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.62 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.22%
Jahresprognose:
26.92%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
45.62 USD (6.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.42% (45.62 USD)
Kapital:
68.76% (722.01 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|TSLA
|51
|CADJPY
|5
|EURAUD
|4
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|TSLA
|138
|CADJPY
|4
|EURAUD
|28
|EURGBP
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|TSLA
|15K
|CADJPY
|-2.8K
|EURAUD
|4.6K
|EURGBP
|600
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +80.69 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +60.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.50 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Deposit: $5000 USD
Profit: $987.55
Equity DD: $1718.02 (34.12%)
Balance DD: $234.09 (3.76%)
Sharpe Ratio: 0.82
Profit Factor: 4.88
Recovery Factor: 0.57
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
23%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
14
92%
61
80%
90%
3.21
2.91
USD
USD
69%
1:500