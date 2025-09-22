SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Strategy 1
Sio Kei Wong

Strategy 1

Sio Kei Wong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 23%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
61
Gewinntrades:
49 (80.32%)
Verlusttrades:
12 (19.67%)
Bester Trade:
80.69 USD
Schlechtester Trade:
-20.11 USD
Bruttoprofit:
257.91 USD (28 137 pips)
Bruttoverlust:
-80.10 USD (10 501 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (60.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
82.75 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
89.73%
Max deposit load:
105.66%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
3.90
Long-Positionen:
53 (86.89%)
Short-Positionen:
8 (13.11%)
Profit-Faktor:
3.22
Mathematische Gewinnerwartung:
2.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-23.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.62 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.22%
Jahresprognose:
26.92%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
45.62 USD (6.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.42% (45.62 USD)
Kapital:
68.76% (722.01 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
TSLA 51
CADJPY 5
EURAUD 4
EURGBP 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
TSLA 138
CADJPY 4
EURAUD 28
EURGBP 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
TSLA 15K
CADJPY -2.8K
EURAUD 4.6K
EURGBP 600
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +80.69 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +60.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Deposit: $5000 USD

Profit: $987.55

Equity DD: $1718.02 (34.12%)

Balance DD: $234.09 (3.76%)

Sharpe Ratio: 0.82

Profit Factor: 4.88

Recovery Factor: 0.57


Keine Bewertungen
2025.12.16 02:12
Share of trading days is too low
2025.12.12 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15.96% of days out of the 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 16:51
Share of trading days is too low
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.25 15:21
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 14.29% of days out of the 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 01:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 19:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 18:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
