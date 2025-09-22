- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
57 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.95 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
65.20 USD (5 742 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
57 (65.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.20 USD (57)
Sharpe oranı:
0.87
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
42 (73.68%)
Satış işlemleri:
15 (26.32%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
1.14 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
6.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
7.79% (82.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|22
|AUDUSD
|17
|USDCAD
|10
|EURUSD
|7
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|12
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|11
|EURUSD
|29
|EURGBP
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|1.8K
|AUDUSD
|747
|USDCAD
|1.5K
|EURUSD
|1.5K
|EURGBP
|182
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.95 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 57
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +65.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 87
|
Axiory-Live
|0.00 × 36
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 7
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 10
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 16
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 11
|
HCHoldingsGroupLimited-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 3
|
Markets.com-Live
|0.00 × 51
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 26
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
FXView-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
7%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
57
100%
100%
n/a
1.14
USD
USD
8%
1:500