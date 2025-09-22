- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
57 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.95 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
65.20 USD (5 742 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
57 (65.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.20 USD (57)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.16%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
42 (73.68%)
Short Trade:
15 (26.32%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
1.14 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
6.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
7.79% (82.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|22
|AUDUSD
|17
|USDCAD
|10
|EURUSD
|7
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|12
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|11
|EURUSD
|29
|EURGBP
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1.8K
|AUDUSD
|747
|USDCAD
|1.5K
|EURUSD
|1.5K
|EURGBP
|182
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.95 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 57
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +65.20 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 87
|
Axiory-Live
|0.00 × 36
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 7
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 10
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 16
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 11
|
HCHoldingsGroupLimited-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 3
|
Markets.com-Live
|0.00 × 51
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 26
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
FXView-Live
|0.00 × 1
