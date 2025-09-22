- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
39 (82.97%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (17.02%)
En iyi işlem:
477.75 USD
En kötü işlem:
-544.28 USD
Brüt kâr:
3 663.41 USD (3 954 pips)
Brüt zarar:
-1 877.27 USD (1 572 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (1 146.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 146.21 USD (16)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
0.05%
Maks. mevduat yükü:
92.43%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
22 saniye
Düzelme faktörü:
2.31
Alış işlemleri:
31 (65.96%)
Satış işlemleri:
16 (34.04%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
38.00 USD
Ortalama kâr:
93.93 USD
Ortalama zarar:
-234.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-762.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-762.16 USD (2)
Aylık büyüme:
52.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.91 USD
Maksimum:
772.67 USD (44.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.12% (768.92 USD)
Varlığa göre:
4.66% (78.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.r
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.r
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +477.75 USD
En kötü işlem: -544 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 146.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -762.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AmillexGlobal-Major" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
EA(Adaptive SR Trend):https://www.mql5.com/en/market/product/150352
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
179%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
14
100%
47
82%
0%
1.95
38.00
USD
USD
44%
1:500