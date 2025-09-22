SinyallerBölümler
Fan Yang

Adaptive Gold Scalper V2

Fan Yang
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 179%
AmillexGlobal-Major
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
39 (82.97%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (17.02%)
En iyi işlem:
477.75 USD
En kötü işlem:
-544.28 USD
Brüt kâr:
3 663.41 USD (3 954 pips)
Brüt zarar:
-1 877.27 USD (1 572 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (1 146.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 146.21 USD (16)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
0.05%
Maks. mevduat yükü:
92.43%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
22 saniye
Düzelme faktörü:
2.31
Alış işlemleri:
31 (65.96%)
Satış işlemleri:
16 (34.04%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
38.00 USD
Ortalama kâr:
93.93 USD
Ortalama zarar:
-234.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-762.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-762.16 USD (2)
Aylık büyüme:
52.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.91 USD
Maksimum:
772.67 USD (44.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.12% (768.92 USD)
Varlığa göre:
4.66% (78.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AmillexGlobal-Major" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

EA(Adaptive SR Trend):https://www.mql5.com/en/market/product/150352
İnceleme yok
2025.12.22 02:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 17:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 16:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 21:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 10:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 00:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 00:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
