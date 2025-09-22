- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
47
利益トレード:
39 (82.97%)
損失トレード:
8 (17.02%)
ベストトレード:
477.75 USD
最悪のトレード:
-544.28 USD
総利益:
3 663.41 USD (3 954 pips)
総損失:
-1 877.27 USD (1 572 pips)
最大連続の勝ち:
16 (1 146.21 USD)
最大連続利益:
1 146.21 USD (16)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
0.05%
最大入金額:
92.43%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
22 秒
リカバリーファクター:
2.31
長いトレード:
31 (65.96%)
短いトレード:
16 (34.04%)
プロフィットファクター:
1.95
期待されたペイオフ:
38.00 USD
平均利益:
93.93 USD
平均損失:
-234.66 USD
最大連続の負け:
2 (-762.16 USD)
最大連続損失:
-762.16 USD (2)
月間成長:
52.06%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
29.91 USD
最大の:
772.67 USD (44.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.12% (768.92 USD)
エクイティによる:
4.66% (78.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.r
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.r
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +477.75 USD
最悪のトレード: -544 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 146.21 USD
最大連続損失: -762.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AmillexGlobal-Major"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
EA(Adaptive SR Trend):https://www.mql5.com/en/market/product/150352
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
179%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
14
100%
47
82%
0%
1.95
38.00
USD
USD
44%
1:500