Total de Trades:
47
Transacciones Rentables:
39 (82.97%)
Transacciones Irrentables:
8 (17.02%)
Mejor transacción:
477.75 USD
Peor transacción:
-544.28 USD
Beneficio Bruto:
3 663.41 USD (3 954 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 877.27 USD (1 572 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (1 146.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 146.21 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
0.05%
Carga máxima del depósito:
92.43%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
22 segundos
Factor de Recuperación:
2.31
Transacciones Largas:
31 (65.96%)
Transacciones Cortas:
16 (34.04%)
Factor de Beneficio:
1.95
Beneficio Esperado:
38.00 USD
Beneficio medio:
93.93 USD
Pérdidas medias:
-234.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-762.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-762.16 USD (2)
Crecimiento al mes:
52.06%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
29.91 USD
Máxima:
772.67 USD (44.34%)
Reducción relativa:
De balance:
44.12% (768.92 USD)
De fondos:
4.66% (78.28 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.r
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.r
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Mejor transacción: +477.75 USD
Peor transacción: -544 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 146.21 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -762.16 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AmillexGlobal-Major" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
EA(Adaptive SR Trend):https://www.mql5.com/en/market/product/150352
