- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
39 (82.97%)
Loss Trade:
8 (17.02%)
Best Trade:
477.75 USD
Worst Trade:
-544.28 USD
Profitto lordo:
3 663.41 USD (3 954 pips)
Perdita lorda:
-1 877.27 USD (1 572 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (1 146.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 146.21 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
0.05%
Massimo carico di deposito:
92.43%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
22 secondi
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
31 (65.96%)
Short Trade:
16 (34.04%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
38.00 USD
Profitto medio:
93.93 USD
Perdita media:
-234.66 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-762.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-762.16 USD (2)
Crescita mensile:
52.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.91 USD
Massimale:
772.67 USD (44.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.12% (768.92 USD)
Per equità:
4.66% (78.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +477.75 USD
Worst Trade: -544 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 146.21 USD
Massima perdita consecutiva: -762.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AmillexGlobal-Major" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
EA(Adaptive SR Trend):https://www.mql5.com/en/market/product/150352
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
179%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
14
100%
47
82%
0%
1.95
38.00
USD
USD
44%
1:500