SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Adaptive Gold Scalper V2
Fan Yang

Adaptive Gold Scalper V2

Fan Yang
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 179%
AmillexGlobal-Major
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
39 (82.97%)
Loss Trade:
8 (17.02%)
Best Trade:
477.75 USD
Worst Trade:
-544.28 USD
Profitto lordo:
3 663.41 USD (3 954 pips)
Perdita lorda:
-1 877.27 USD (1 572 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (1 146.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 146.21 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
0.05%
Massimo carico di deposito:
92.43%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
22 secondi
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
31 (65.96%)
Short Trade:
16 (34.04%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
38.00 USD
Profitto medio:
93.93 USD
Perdita media:
-234.66 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-762.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-762.16 USD (2)
Crescita mensile:
52.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.91 USD
Massimale:
772.67 USD (44.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.12% (768.92 USD)
Per equità:
4.66% (78.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +477.75 USD
Worst Trade: -544 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 146.21 USD
Massima perdita consecutiva: -762.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AmillexGlobal-Major" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

EA(Adaptive SR Trend):https://www.mql5.com/en/market/product/150352
Non ci sono recensioni
2025.12.22 02:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 17:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 16:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 21:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 10:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 00:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 00:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Adaptive Gold Scalper V2
30USD al mese
179%
0
0
USD
2.8K
USD
14
100%
47
82%
0%
1.95
38.00
USD
44%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.