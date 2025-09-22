- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
39 (82.97%)
Убыточных трейдов:
8 (17.02%)
Лучший трейд:
477.75 USD
Худший трейд:
-544.28 USD
Общая прибыль:
3 663.41 USD (3 954 pips)
Общий убыток:
-1 877.27 USD (1 572 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 146.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 146.21 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
0.05%
Макс. загрузка депозита:
92.43%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
22 секунды
Фактор восстановления:
2.31
Длинных трейдов:
31 (65.96%)
Коротких трейдов:
16 (34.04%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
38.00 USD
Средняя прибыль:
93.93 USD
Средний убыток:
-234.66 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-762.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-762.16 USD (2)
Прирост в месяц:
52.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
29.91 USD
Максимальная:
772.67 USD (44.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.12% (768.92 USD)
По эквити:
4.66% (78.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +477.75 USD
Худший трейд: -544 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 146.21 USD
Макс. убыток в серии: -762.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AmillexGlobal-Major" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
EA(Adaptive SR Trend):https://www.mql5.com/en/market/product/150352
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
179%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
14
100%
47
82%
0%
1.95
38.00
USD
USD
44%
1:500