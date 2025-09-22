СигналыРазделы
Adaptive Gold Scalper V2

Fan Yang
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 179%
AmillexGlobal-Major
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
39 (82.97%)
Убыточных трейдов:
8 (17.02%)
Лучший трейд:
477.75 USD
Худший трейд:
-544.28 USD
Общая прибыль:
3 663.41 USD (3 954 pips)
Общий убыток:
-1 877.27 USD (1 572 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 146.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 146.21 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
0.05%
Макс. загрузка депозита:
92.43%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
22 секунды
Фактор восстановления:
2.31
Длинных трейдов:
31 (65.96%)
Коротких трейдов:
16 (34.04%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
38.00 USD
Средняя прибыль:
93.93 USD
Средний убыток:
-234.66 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-762.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-762.16 USD (2)
Прирост в месяц:
52.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
29.91 USD
Максимальная:
772.67 USD (44.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.12% (768.92 USD)
По эквити:
4.66% (78.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +477.75 USD
Худший трейд: -544 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 146.21 USD
Макс. убыток в серии: -762.16 USD

EA(Adaptive SR Trend):https://www.mql5.com/en/market/product/150352
Нет отзывов
2025.12.22 02:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 17:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 16:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 21:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 10:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 00:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 00:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
