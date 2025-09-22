- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
47
Gewinntrades:
39 (82.97%)
Verlusttrades:
8 (17.02%)
Bester Trade:
477.75 USD
Schlechtester Trade:
-544.28 USD
Bruttoprofit:
3 663.41 USD (3 954 pips)
Bruttoverlust:
-1 877.27 USD (1 572 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (1 146.21 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 146.21 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
0.05%
Max deposit load:
92.43%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
22 Sekunden
Erholungsfaktor:
2.31
Long-Positionen:
31 (65.96%)
Short-Positionen:
16 (34.04%)
Profit-Faktor:
1.95
Mathematische Gewinnerwartung:
38.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
93.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-234.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-762.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-762.16 USD (2)
Wachstum pro Monat :
52.06%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
29.91 USD
Maximaler:
772.67 USD (44.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.12% (768.92 USD)
Kapital:
4.66% (78.28 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.r
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.r
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AmillexGlobal-Major" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
EA(Adaptive SR Trend):https://www.mql5.com/en/market/product/150352
Keine Bewertungen
