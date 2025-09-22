SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Adaptive Gold Scalper V2
Fan Yang

Adaptive Gold Scalper V2

Fan Yang
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 179%
AmillexGlobal-Major
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
47
Negociações com lucro:
39 (82.97%)
Negociações com perda:
8 (17.02%)
Melhor negociação:
477.75 USD
Pior negociação:
-544.28 USD
Lucro bruto:
3 663.41 USD (3 954 pips)
Perda bruta:
-1 877.27 USD (1 572 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (1 146.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 146.21 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
0.05%
Depósito máximo carregado:
92.43%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
22 segundos
Fator de recuperação:
2.31
Negociações longas:
31 (65.96%)
Negociações curtas:
16 (34.04%)
Fator de lucro:
1.95
Valor esperado:
38.00 USD
Lucro médio:
93.93 USD
Perda média:
-234.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-762.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-762.16 USD (2)
Crescimento mensal:
52.06%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
29.91 USD
Máximo:
772.67 USD (44.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.12% (768.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.66% (78.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.r 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.r 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.r 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +477.75 USD
Pior negociação: -544 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 146.21 USD
Máxima perda consecutiva: -762.16 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AmillexGlobal-Major" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

EA(Adaptive SR Trend):https://www.mql5.com/en/market/product/150352
