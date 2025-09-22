- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
47
Negociações com lucro:
39 (82.97%)
Negociações com perda:
8 (17.02%)
Melhor negociação:
477.75 USD
Pior negociação:
-544.28 USD
Lucro bruto:
3 663.41 USD (3 954 pips)
Perda bruta:
-1 877.27 USD (1 572 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (1 146.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 146.21 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
0.05%
Depósito máximo carregado:
92.43%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
22 segundos
Fator de recuperação:
2.31
Negociações longas:
31 (65.96%)
Negociações curtas:
16 (34.04%)
Fator de lucro:
1.95
Valor esperado:
38.00 USD
Lucro médio:
93.93 USD
Perda média:
-234.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-762.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-762.16 USD (2)
Crescimento mensal:
52.06%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
29.91 USD
Máximo:
772.67 USD (44.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.12% (768.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.66% (78.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.r
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.r
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +477.75 USD
Pior negociação: -544 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 146.21 USD
Máxima perda consecutiva: -762.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AmillexGlobal-Major" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
EA(Adaptive SR Trend):https://www.mql5.com/en/market/product/150352
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
179%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
14
100%
47
82%
0%
1.95
38.00
USD
USD
44%
1:500