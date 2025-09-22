- 成长
交易:
47
盈利交易:
39 (82.97%)
亏损交易:
8 (17.02%)
最好交易:
477.75 USD
最差交易:
-544.28 USD
毛利:
3 663.41 USD (3 954 pips)
毛利亏损:
-1 877.27 USD (1 572 pips)
最大连续赢利:
16 (1 146.21 USD)
最大连续盈利:
1 146.21 USD (16)
夏普比率:
0.29
交易活动:
0.05%
最大入金加载:
92.43%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
22 秒
采收率:
2.31
长期交易:
31 (65.96%)
短期交易:
16 (34.04%)
利润因子:
1.95
预期回报:
38.00 USD
平均利润:
93.93 USD
平均损失:
-234.66 USD
最大连续失误:
2 (-762.16 USD)
最大连续亏损:
-762.16 USD (2)
每月增长:
52.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
29.91 USD
最大值:
772.67 USD (44.34%)
相对跌幅:
结余:
44.12% (768.92 USD)
净值:
4.66% (78.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AmillexGlobal-Major 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
EA(Adaptive SR Trend):https://www.mql5.com/en/market/product/150352
