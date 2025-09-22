- 자본
트레이드:
50
이익 거래:
41 (82.00%)
손실 거래:
9 (18.00%)
최고의 거래:
477.75 USD
최악의 거래:
-544.28 USD
총 수익:
4 013.83 USD (4 182 pips)
총 손실:
-1 899.54 USD (1 572 pips)
연속 최대 이익:
16 (1 146.21 USD)
연속 최대 이익:
1 146.21 USD (16)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
0.05%
최대 입금량:
92.43%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
21 초
회복 요인:
2.74
롱(주식매수):
33 (66.00%)
숏(주식차입매도):
17 (34.00%)
수익 요인:
2.11
기대수익:
42.29 USD
평균 이익:
97.90 USD
평균 손실:
-211.06 USD
연속 최대 손실:
2 (-762.16 USD)
연속 최대 손실:
-762.16 USD (2)
월별 성장률:
50.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
29.91 USD
최대한의:
772.67 USD (44.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.12% (768.92 USD)
자본금별:
4.66% (78.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.r
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.r
|2.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AmillexGlobal-Major"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
EA(Adaptive SR Trend):https://www.mql5.com/en/market/product/150352
