Fan Yang

Adaptive Gold Scalper V2

Fan Yang
0 리뷰
안정성
15
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 211%
AmillexGlobal-Major
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
50
이익 거래:
41 (82.00%)
손실 거래:
9 (18.00%)
최고의 거래:
477.75 USD
최악의 거래:
-544.28 USD
총 수익:
4 013.83 USD (4 182 pips)
총 손실:
-1 899.54 USD (1 572 pips)
연속 최대 이익:
16 (1 146.21 USD)
연속 최대 이익:
1 146.21 USD (16)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
0.05%
최대 입금량:
92.43%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
21 초
회복 요인:
2.74
롱(주식매수):
33 (66.00%)
숏(주식차입매도):
17 (34.00%)
수익 요인:
2.11
기대수익:
42.29 USD
평균 이익:
97.90 USD
평균 손실:
-211.06 USD
연속 최대 손실:
2 (-762.16 USD)
연속 최대 손실:
-762.16 USD (2)
월별 성장률:
50.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
29.91 USD
최대한의:
772.67 USD (44.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.12% (768.92 USD)
자본금별:
4.66% (78.28 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.r 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.r 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.r 2.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +477.75 USD
최악의 거래: -544 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +1 146.21 USD
연속 최대 손실: -762.16 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AmillexGlobal-Major"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

EA(Adaptive SR Trend):https://www.mql5.com/en/market/product/150352
리뷰 없음
2026.01.05 15:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 17:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 16:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 21:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 10:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
