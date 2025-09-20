SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XAUUSDFFF2
Wei Xin Fu

XAUUSDFFF2

Wei Xin Fu
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 58%
Exness-MT5Real31
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
34 (79.06%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (20.93%)
En iyi işlem:
736.68 USD
En kötü işlem:
-1 258.96 USD
Brüt kâr:
10 892.35 USD (352 363 pips)
Brüt zarar:
-5 128.04 USD (128 197 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (4 026.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 026.68 USD (11)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
22.49%
Maks. mevduat yükü:
21.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.27
Alış işlemleri:
29 (67.44%)
Satış işlemleri:
14 (32.56%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
134.05 USD
Ortalama kâr:
320.36 USD
Ortalama zarar:
-569.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-522.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 566.16 USD (2)
Aylık büyüme:
57.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 765.16 USD (13.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.34% (1 765.16 USD)
Varlığa göre:
8.07% (1 250.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 224K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +736.68 USD
En kötü işlem: -1 259 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4 026.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -522.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.07 × 15
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 20:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 20:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 14:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 15:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.20 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.20 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XAUUSDFFF2
Ayda 30 USD
58%
0
0
USD
16K
USD
3
0%
43
79%
22%
2.12
134.05
USD
13%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.