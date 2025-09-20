- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
245
盈利交易:
172 (70.20%)
亏损交易:
73 (29.80%)
最好交易:
2 130.04 USD
最差交易:
-2 278.40 USD
毛利:
69 132.84 USD (2 307 743 pips)
毛利亏损:
-49 673.02 USD (1 250 090 pips)
最大连续赢利:
23 (13 086.37 USD)
最大连续盈利:
13 086.37 USD (23)
夏普比率:
0.19
交易活动:
26.62%
最大入金加载:
41.35%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.88
长期交易:
158 (64.49%)
短期交易:
87 (35.51%)
利润因子:
1.39
预期回报:
79.43 USD
平均利润:
401.94 USD
平均损失:
-680.45 USD
最大连续失误:
5 (-2 798.16 USD)
最大连续亏损:
-3 681.40 USD (4)
每月增长:
-46.30%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10 363.40 USD (26.23%)
相对跌幅:
结余:
47.81% (10 363.40 USD)
净值:
13.92% (2 231.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.1M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 130.04 USD
最差交易: -2 278 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +13 086.37 USD
最大连续亏损: -2 798.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
134%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
16
0%
245
70%
27%
1.39
79.43
USD
USD
48%
1:100