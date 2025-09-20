- 成長
トレード:
254
利益トレード:
180 (70.86%)
損失トレード:
74 (29.13%)
ベストトレード:
2 130.04 USD
最悪のトレード:
-2 278.40 USD
総利益:
70 626.88 USD (2 367 225 pips)
総損失:
-50 293.54 USD (1 281 115 pips)
最大連続の勝ち:
23 (13 086.37 USD)
最大連続利益:
13 086.37 USD (23)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
26.62%
最大入金額:
41.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.96
長いトレード:
167 (65.75%)
短いトレード:
87 (34.25%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
80.05 USD
平均利益:
392.37 USD
平均損失:
-679.64 USD
最大連続の負け:
5 (-2 798.16 USD)
最大連続損失:
-3 681.40 USD (4)
月間成長:
-40.11%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10 363.40 USD (26.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.81% (10 363.40 USD)
エクイティによる:
13.92% (2 231.52 USD)
ベストトレード: +2 130.04 USD
最悪のトレード: -2 278 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +13 086.37 USD
最大連続損失: -2 798.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
