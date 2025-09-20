СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / XAUUSDFFF2
Wei Xin Fu

XAUUSDFFF2

Wei Xin Fu
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 150%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
244
Прибыльных трейдов:
172 (70.49%)
Убыточных трейдов:
72 (29.51%)
Лучший трейд:
2 130.04 USD
Худший трейд:
-2 278.40 USD
Общая прибыль:
69 132.84 USD (2 307 743 pips)
Общий убыток:
-48 897.14 USD (1 230 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (13 086.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 086.37 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
25.34%
Макс. загрузка депозита:
41.35%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.95
Длинных трейдов:
158 (64.75%)
Коротких трейдов:
86 (35.25%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
82.93 USD
Средняя прибыль:
401.94 USD
Средний убыток:
-679.13 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 798.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 681.40 USD (4)
Прирост в месяц:
-41.21%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10 363.40 USD (26.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.81% (10 363.40 USD)
По эквити:
13.92% (2 231.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 244
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.1M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 130.04 USD
Худший трейд: -2 278 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +13 086.37 USD
Макс. убыток в серии: -2 798.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
49.69 × 144
TitanFX-MT5-01
54.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.18 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 16:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 15:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 01:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 04:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 14:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 20:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 20:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 14:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 15:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.20 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.20 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.