Всего трейдов:
244
Прибыльных трейдов:
172 (70.49%)
Убыточных трейдов:
72 (29.51%)
Лучший трейд:
2 130.04 USD
Худший трейд:
-2 278.40 USD
Общая прибыль:
69 132.84 USD (2 307 743 pips)
Общий убыток:
-48 897.14 USD (1 230 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (13 086.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 086.37 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
25.34%
Макс. загрузка депозита:
41.35%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.95
Длинных трейдов:
158 (64.75%)
Коротких трейдов:
86 (35.25%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
82.93 USD
Средняя прибыль:
401.94 USD
Средний убыток:
-679.13 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 798.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 681.40 USD (4)
Прирост в месяц:
-41.21%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10 363.40 USD (26.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.81% (10 363.40 USD)
По эквити:
13.92% (2 231.52 USD)
Лучший трейд: +2 130.04 USD
Худший трейд: -2 278 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +13 086.37 USD
Макс. убыток в серии: -2 798.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|49.69 × 144
|
TitanFX-MT5-01
|54.00 × 1
