Trade:
43
Profit Trade:
34 (79.06%)
Loss Trade:
9 (20.93%)
Best Trade:
736.68 USD
Worst Trade:
-1 258.96 USD
Profitto lordo:
10 892.35 USD (352 363 pips)
Perdita lorda:
-5 128.04 USD (128 197 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (4 026.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 026.68 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
23.56%
Massimo carico di deposito:
21.48%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.27
Long Trade:
29 (67.44%)
Short Trade:
14 (32.56%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
134.05 USD
Profitto medio:
320.36 USD
Perdita media:
-569.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-522.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 566.16 USD (2)
Crescita mensile:
57.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 765.16 USD (13.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.34% (1 765.16 USD)
Per equità:
8.07% (1 250.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|224K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +736.68 USD
Worst Trade: -1 259 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4 026.68 USD
Massima perdita consecutiva: -522.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.07 × 15
