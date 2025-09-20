- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
255
Gewinntrades:
181 (70.98%)
Verlusttrades:
74 (29.02%)
Bester Trade:
2 130.04 USD
Schlechtester Trade:
-2 278.40 USD
Bruttoprofit:
71 019.02 USD (2 386 831 pips)
Bruttoverlust:
-50 293.54 USD (1 281 115 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (13 086.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 086.37 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
26.62%
Max deposit load:
41.35%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.00
Long-Positionen:
168 (65.88%)
Short-Positionen:
87 (34.12%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
81.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
392.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-679.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-2 798.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 681.40 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-38.19%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
10 363.40 USD (26.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.81% (10 363.40 USD)
Kapital:
13.92% (2 231.52 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|255
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.1M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 130.04 USD
Schlechtester Trade: -2 278 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13 086.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 798.16 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.34 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
160%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
16
0%
255
70%
27%
1.41
81.28
USD
USD
48%
1:100