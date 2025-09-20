- Incremento
Total de Trades:
254
Transacciones Rentables:
180 (70.86%)
Transacciones Irrentables:
74 (29.13%)
Mejor transacción:
2 130.04 USD
Peor transacción:
-2 278.40 USD
Beneficio Bruto:
70 626.88 USD (2 367 225 pips)
Pérdidas Brutas:
-50 293.54 USD (1 281 115 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (13 086.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13 086.37 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
26.62%
Carga máxima del depósito:
41.35%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.96
Transacciones Largas:
167 (65.75%)
Transacciones Cortas:
87 (34.25%)
Factor de Beneficio:
1.40
Beneficio Esperado:
80.05 USD
Beneficio medio:
392.37 USD
Pérdidas medias:
-679.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-2 798.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 681.40 USD (4)
Crecimiento al mes:
-40.11%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
10 363.40 USD (26.23%)
Reducción relativa:
De balance:
47.81% (10 363.40 USD)
De fondos:
13.92% (2 231.52 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|254
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.1M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 130.04 USD
Peor transacción: -2 278 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +13 086.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 798.16 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
No hay comentarios
