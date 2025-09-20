- Crescimento
Negociações:
254
Negociações com lucro:
180 (70.86%)
Negociações com perda:
74 (29.13%)
Melhor negociação:
2 130.04 USD
Pior negociação:
-2 278.40 USD
Lucro bruto:
70 626.88 USD (2 367 225 pips)
Perda bruta:
-50 293.54 USD (1 281 115 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (13 086.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 086.37 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
26.62%
Depósito máximo carregado:
41.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.96
Negociações longas:
167 (65.75%)
Negociações curtas:
87 (34.25%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
80.05 USD
Lucro médio:
392.37 USD
Perda média:
-679.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-2 798.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 681.40 USD (4)
Crescimento mensal:
-40.11%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10 363.40 USD (26.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.81% (10 363.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.92% (2 231.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|254
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.1M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 130.04 USD
Pior negociação: -2 278 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +13 086.37 USD
Máxima perda consecutiva: -2 798.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
152%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
16
0%
254
70%
27%
1.40
80.05
USD
USD
48%
1:100